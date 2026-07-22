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英超｜阿仙奴世界杯后「伤情告急」赖斯沙卡等主力齐亮红灯

足球世界
更新时间：11:58 2026-07-22 HKT
发布时间：11:58 2026-07-22 HKT

沙列巴腰伤动手术恐休战5个月

应届英超盟主阿仙奴在世界杯落幕后惊传噩耗，虽然有八名球员战至最后的决赛周末，但这不仅没有为兵工厂带来光环，多名核心主力更因极度疲劳、严重伤患或破相身体状况「亮起红灯」，阿仙奴无奈成为今届世界杯的「最大输家」，新球季卫冕之路开局告急。

铁人赖斯体能崩溃 沙卡沙列巴重伤恐歇冬

阿仙奴一众国脚在出征前已拼至力竭，高强度的世杯对抗更成为压垮他们的最后稻草。中场核心迪格兰赖斯今季累计为球会及国家队上阵惊人的 69 场（共 5,482 分钟），体能已彻底崩溃。翼锋布卡约沙卡（Bukayo Saka）的阿基里斯腱旧患亦困扰他多月，几乎是一直「顶硬上」。最致命的打击，则是法国中坚威廉沙列巴（William Saliba）在准决赛腰部重创，已被证实必须接受手术，预计将要长休「4 至 5 个月」，铁定缺席季初前三个月的所有英超和欧联比赛 ！

美连奴决赛破相 30天后英超复开备战难

连在决赛随西班牙夺冠的中场美连奴，亦在防守时被美斯重炮直接「轰」中面部，导致眼部严重瘀肿破相。阿仙奴今届共有 15 人参赛，累积上场时间达 4,224 分钟，高居英超第二。最要命的是，距离英超新球季重开仅剩短短 30 天，而一众国脚才刚开始法定假期。为了迁就「残兵」，阿仙奴已取消海外巡回赛，改在西班牙封闭集训。在多名主力伤情告急下，阿迪达的季前备战已陷入全面瘫痪。

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