Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜阿根廷决赛打人行为恐遭秋后算帐 加维大度开腔：「毋须停赛 足球有暴力的一面」

足球世界
更新时间：11:53 2026-07-22 HKT
发布时间：11:53 2026-07-22 HKT

西班牙勇夺美加墨世界杯冠军，惟决赛的激烈冲突余波未了。西班牙新星加维（Gavi）在决赛中遭阿根廷国家足球队中场柏利迪斯（Leandro Paredes）粗暴摔倒，成为冲突事件受害者。不过，这位狂牛国脚近日首度开腔：「足球总有激烈的一面，我不认为他们应该被停赛。」直言不希望见到阿根廷球员面临秋后算帐。

相关阅读：世界杯2026｜决赛完场动粗后首开腔  柏利迪斯无视恶行仅称虽败犹荣

回顾该场火药味十足的决赛，加维当时为保护与对手争执的队友，惨遭柏利迪斯擒抱并摔倒在草地上，引发外界对阿根廷国家足球队球员纪律的猛烈抨击。被问到国际足协（FIFA）应否严惩涉事球员时，加维选择淡化事件，并详细解释其立场：「老实讲，我不认为他们应该被追加停赛。我明白这对小朋友来说是个坏榜样，但足球比赛总有更加激烈、甚至带点暴力的一面。」

这位年仅21岁的中场补充指，球证在场上的判决理应足够：「最合理的做法是在比赛中将他直接红牌赶出场，仅此而已。但正如我所讲，这一切都是足球的一部分，足球就是如此。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
3小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
18小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
19小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
6小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
12小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
13小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
17小时前
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
3小时前