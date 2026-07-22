世界杯2026｜阿根廷决赛打人行为恐遭秋后算帐 加维大度开腔：「毋须停赛 足球有暴力的一面」

西班牙勇夺美加墨世界杯冠军，惟决赛的激烈冲突余波未了。西班牙新星加维（Gavi）在决赛中遭阿根廷国家足球队中场柏利迪斯（Leandro Paredes）粗暴摔倒，成为冲突事件受害者。不过，这位狂牛国脚近日首度开腔：「足球总有激烈的一面，我不认为他们应该被停赛。」直言不希望见到阿根廷球员面临秋后算帐。

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回顾该场火药味十足的决赛，加维当时为保护与对手争执的队友，惨遭柏利迪斯擒抱并摔倒在草地上，引发外界对阿根廷国家足球队球员纪律的猛烈抨击。被问到国际足协（FIFA）应否严惩涉事球员时，加维选择淡化事件，并详细解释其立场：「老实讲，我不认为他们应该被追加停赛。我明白这对小朋友来说是个坏榜样，但足球比赛总有更加激烈、甚至带点暴力的一面。」

这位年仅21岁的中场补充指，球证在场上的判决理应足够：「最合理的做法是在比赛中将他直接红牌赶出场，仅此而已。但正如我所讲，这一切都是足球的一部分，足球就是如此。」