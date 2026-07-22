英超｜费格逊致敬宿敌奇云基瑾「他重燃了纽卡素的灵魂」

英足坛周一传来噩耗，两届金球奖得主、带领纽卡素踢出黄金盛世的传奇奇云基瑾（Kevin Keegan）因癌症病逝，享年75岁。昔日在英超与他斗得难分难解的曼联传奇教头费格逊爵士（Sir Alex Ferguson），第一时间发表深情悼词，致以最崇高敬意，盛赞他重燃了纽卡素的灵魂。

费格逊：奇云基瑾重塑喜鹊黄金一代

在90年代英超初期，执教曼联的费格逊与领军纽卡素的奇云基瑾的「双雄争霸」是无数球迷的集体回忆。最经典莫过于1996年，纽卡素在领先12分优势下，最终被曼联后来居上夺冠。奇云基瑾在电视前激动高呼「若能击败曼联我会爱死它」的画面，更成为英超历史经典。

回首这段岁月，费格逊对刚逝世的基瑾给予极高评价：「我对奇云基瑾抱有最崇高的敬意。他在纽卡素的工作是无与伦比的，为球会重新注入了活力，带来了狂热与激情。当时的纽卡素是我们遇到过最巨大的挑战，那是他们历史上最强大的球队。」

酒吧琴声泯恩仇费格逊赞不记仇风范

虽然两人在1996年争冠路上隔空驳火，但费格逊透露，两人在赛季结束后不久，便在酒吧里相逢一笑泯恩仇。费爵爷赞基瑾：「他最伟大的特质就是从不记仇。那是一个美妙的夜晚，不论前几个星期发生了什么不愉快，我们围著钢琴唱歌，一切随风而去。我非常尊重他这一点。」这两位传奇主帅，最终用一杯啤酒与琴声，为这段足坛佳话写下了最完美的句号。

