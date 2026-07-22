英超｜曼联又「食白果」！希拉尔横刀夺爱6,000万镑与森马维达成协议

曼联今个夏天转会窗的扩军行动再次遭遇打击，正当红魔鬼将目光锁定在韦斯咸的24岁荷兰国脚翼锋森马维（Crysencio Summerville）之际，却半路杀出「程咬金」。沙特阿拉伯豪门希拉尔（Al-Hilal）凭借无懈可击的财力，正式与韦斯咸达成6,000万英镑（约6亿港元）的转会协议，强行横刀夺爱！随著森马维即将接受体测并签下长约，意味着曼联意图引入这位荷兰球星的计划正式宣告流产，再次在转会市场上碰壁。

希拉尔开价远超罗马曼联

现年24岁的森马维在2024年夏天以2,500万镑从列斯联转投韦斯咸，虽然在56场比赛中攻入8球，但上季仍未能阻止「铁锤帮」护级失败降班收场。由于球队降班，这位正值黄金年华的荷兰国脚随即成为转会市场的抢手货，曼联此前已与韦斯咸展开了探入谈判，而意甲劲旅罗马亦曾开出3,900万镑另加浮动条款的报价。

然而，在希拉尔高达6,000万镑的天价面前，欧洲球会的竞争力瞬间变得微不足道。面对这份无法拒绝的超级肥约，不论是韦斯咸还是森马维本人都迅速妥协，目前双方已在商讨合约的最后细节，正式转会希拉尔高唱入云。

韦斯咸加速大清洗

收购森马维泡汤，令曼联重建进攻线的大计再度受阻，球会必须在转会窗关闭前重新寻觅合适的左翼人选。与此同时，藉著这笔6,000万镑套现，韦斯咸亦正加速其降班后的大清洗，计划将图迪保(Jean-Clair Todibo) 、云比沙卡(Aaron Wan-Bissaka)、艾路拿(Alphonse Areola)、艾达臣艾华利斯(Edson Alvarez)以及富克洛(Niclas Fullkrug)等高薪主力全部挂牌出售。