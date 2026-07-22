Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联又「食白果」！希拉尔横刀夺爱6,000万镑与森马维达成协议

足球世界
更新时间：10:35 2026-07-22 HKT
发布时间：10:35 2026-07-22 HKT

曼联今个夏天转会窗的扩军行动再次遭遇打击，正当红魔鬼将目光锁定在韦斯咸的24岁荷兰国脚翼锋森马维（Crysencio Summerville）之际，却半路杀出「程咬金」。沙特阿拉伯豪门希拉尔（Al-Hilal）凭借无懈可击的财力，正式与韦斯咸达成6,000万英镑（约6亿港元）的转会协议，强行横刀夺爱！随著森马维即将接受体测并签下长约，意味着曼联意图引入这位荷兰球星的计划正式宣告流产，再次在转会市场上碰壁。

希拉尔开价远超罗马曼联

现年24岁的森马维在2024年夏天以2,500万镑从列斯联转投韦斯咸，虽然在56场比赛中攻入8球，但上季仍未能阻止「铁锤帮」护级失败降班收场。由于球队降班，这位正值黄金年华的荷兰国脚随即成为转会市场的抢手货，曼联此前已与韦斯咸展开了探入谈判，而意甲劲旅罗马亦曾开出3,900万镑另加浮动条款的报价。
然而，在希拉尔高达6,000万镑的天价面前，欧洲球会的竞争力瞬间变得微不足道。面对这份无法拒绝的超级肥约，不论是韦斯咸还是森马维本人都迅速妥协，目前双方已在商讨合约的最后细节，正式转会希拉尔高唱入云。

韦斯咸加速大清洗

收购森马维泡汤，令曼联重建进攻线的大计再度受阻，球会必须在转会窗关闭前重新寻觅合适的左翼人选。与此同时，藉著这笔6,000万镑套现，韦斯咸亦正加速其降班后的大清洗，计划将图迪保(Jean-Clair Todibo) 、云比沙卡(Aaron Wan-Bissaka)、艾路拿(Alphonse Areola)、艾达臣艾华利斯(Edson Alvarez)以及富克洛(Niclas Fullkrug)等高薪主力全部挂牌出售。

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
3小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
18小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
19小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
6小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
12小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
13小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
17小时前
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
3小时前