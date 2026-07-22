英超｜摩根罗渣士1.17亿镑加盟车路士成史上最贵英国人 高调宣战：「蓝军先系伦敦大佬！」

车路士正式以 1.17 亿英镑（约 11.7 亿港元）的天价，从阿士东维拉签入英格兰 23 岁攻击中场新星摩根罗渣士（Morgan Rogers）。这笔交易不仅一举打破了英格兰球员历史最高身价纪录，更让罗渣士超越了安素费南迪斯（Enzo Fernandez）1.06亿镑的纪录，成为车路士队史「新标王」！罗渣士在落实加盟后随即高调向同市死敌阿仙奴宣战，豪言「车路士才是伦敦最大球会」，瞬间点燃了新球季伦敦打吡的熊熊战火！

横刀夺爱截击阿仙奴 48小时内火速成事

今次转会堪称一场精彩的截击战。阿仙奴此前一直将罗渣士列为今夏头号目标，但「兵工厂」内部消息指他们对这位 23 岁新星的估值最多仅为 8,000 万镑。作风极其强悍的车路士随即「横刀夺爱」，在上周五由新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）亲自与罗渣士进行通话，双方在短短 48 小时内便达成了所有个人条款，以 1.17 亿镑闪电落实交易。

罗渣士签下了一份长达 6 年、至 2032 年（附带一年延长选项）的长约。在昨晚官宣加盟后，他兴奋地表示：「我太激动了！对我来说，车路士是伦敦最大的球会，我从小就一直仰慕这家球会。我对新领队沙比阿朗素的计划、队中的球员以及球会的未来方向感到非常兴奋。这就是我来到这里的原因，我已经急不及待想披甲上阵！」

列斯占士世杯营内当卧底说客

据悉，在世界杯期间车路士队长列斯占士（Reece James）在英军大本营内充当「说客」，不断向罗渣士推销蓝军的宏大蓝图。而加盟后，罗渣士将会与好友高尔彭马（Cole Palmer）重聚，并与祖奥柏度(Joao Pedro) 及新星艾斯迪华奥（Estevao Willian）组成英超最令人闻风丧胆的年轻锋线。

这笔高达 1.17 亿镑的交易，亦让英冠球会米杜士堡「发了一笔横财」。米堡在 2024 年将罗渣士卖给维拉时，合约中写有 20% 的转会利润分成条款。由于当时转会费仅为 800 万镑，米堡如今将可从中获得高达约 2,000 万镑的巨额分红！

由于刚踢完世界杯，罗渣士将会获得法定三周的暑假。他将不会随车路士参加本周末出发的澳洲及亚洲季前巡回赛，而是在大军结束悉尼之行返国后，正式向沙比阿朗素报到。这名刷新历史身价的英格兰新天王，势将在史丹福桥掀起新一轮的蓝色风暴。