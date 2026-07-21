世界杯2026｜决赛完场动粗后首开腔  柏利迪斯无视恶行仅称虽败犹荣

在刚落幕的2026年美加墨世界杯决赛中，阿根廷以0:1不敌西班牙屈居亚军，赛后双方爆发了严重冲突。其中，阿根廷中场里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）因粗暴推撞多名西班牙球员，包括向艾利加西亚（Eric Garcia）和加维（Gavi）拳打脚踢，遭到全球媒体及英格兰名宿们的一致强烈谴责。

在沉寂数日后，这名效力小保加的中场终于在社交媒体上首次打破沉默，然而，他对自己的暴力行为只字不提，亦无作出任何道歉。

拳脚尽出震惊球坛

回顾该场紧张的决赛，当主球证鸣笛完场、西班牙捧杯的一刻，球场上的气氛彻底失控。后备上阵的柏利迪斯疑因不满落败，情绪失控并冲向正在庆祝的西班牙球员。从电视画面可见，他先脚踢西班牙后卫艾利加西亚，再叉颈将他推开。随后在加维试图上前调停时，柏利迪斯更两次出拳，至少一拳正中加维面部。

尽管赛后传出他曾被球证出示红牌，但随后国际足协向传媒证实，其红牌并未被列入官方正式裁判纪录中。

公开发文避谈冲突恶行

面对外界排山倒海的「输不起」指责，柏利迪斯选择无视其失控行径，反而于个人 Instagram 帐户上发布了一篇情感洋溢的长文。

他在文中写道，自己此时此刻怀著极其沉痛的心情执笔，因为未能为深爱的阿根廷人民带回应得的冠军喜悦，但他同时强调，全体队员已经在绿茵场上倾尽所有，将阿根廷国旗再次带到了世界最高峰，内心依然充满了无比的自豪。

在文章最后，他除了感谢所有与他并肩作战的队友和教练团队外，更声称这支夺得亚军的阿根廷队是「国家历史上最伟大的国家队阵容」。

国际足协已确认展开调查

国际足协纪律委员会证实已经任命纪律与道德检察官，评估在决赛赛后发生的事件。据报，任何涉及这场冲突的球员或教练都可能面临停赛，阿根廷足总也可能被罚款。至于有份冲入场劝架的阿根廷主帅史卡朗尼，在赛后记者会曾表示：「我们在胜利时要有风度，在失败时也必须有风度。今天，我们正展现出我们知道如何面对失败。」