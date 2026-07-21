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世界杯2026｜美斯为耶马洗澡神照实体化  发行商推全球仅一张球星卡

足球世界
更新时间：20:01 2026-07-21 HKT
发布时间：20:01 2026-07-21 HKT

国际知名球星卡发行商Topps宣布，将阿根廷球王美斯（Lionel Messi）于2007年抱著仍是婴儿的西班牙超新星拉明耶马（Lamine Yamal）洗澡的经典慈善合照，正式制作成全球限量仅此一张的「1-of-1」独一无二实体球星卡。这张收藏价值极高的球星卡，将会随机放入于1包即将推出的Topps Stadium Club UCC系列卡包中。

2007年鲁营球场初遇神照

这张极具传奇色彩的合照，源于2007年的一场慈善活动。当时年仅20岁、正在巴塞隆拿崭露头角的美斯，参与了加泰隆尼亚体育媒体《每日体育报》与联合国儿童基金会（UNICEF）联合举办的慈善月历拍摄活动。

当时只有几个月大的耶马，因家人在当地的慈善抽奖中幸运中签，意外获得了在鲁营球场更衣室与巴塞球星合影的机会。照片中略显青涩的美斯亲自为耶马洗澡并温柔地抱著他，两人都未曾料到，这场温馨的相遇竟会在近20年后，被外界视为命运之神对球王交接的完美神预言。

球星卡身价估计将创天价

随著耶马带领西班牙国家队登上欧洲与世界之巅，其身价早已突破亿元大关，而作为传奇球王的美斯，其签名与珍稀卡款在拍卖市场上的成交价更一向是天文数字。收藏界专家指出，由于这张全球唯一的「1-of-1」双人实体球星卡结合了无可匹敌的历史纪念性、极致稀有度以及两代球王的划时代光环，其潜在拍卖估值极可能打破足球收藏品历史上的最高成交纪录。

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