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世界杯2026｜世界杯球星为跑鞋预热

足球世界
更新时间：20:16 2026-07-21 HKT
发布时间：20:16 2026-07-21 HKT

世界杯刚完成今届的赛事，adidas 继 3 月发布轻弹缓震跑鞋 HYPERBOOST EDGE 后，开启了公路跑的新时代。今日，adidas 再下一城，为 HYPERBOOST EDGE 增添全新配色，更隆重推出 HYPERBOOST EUPHORIA，将休闲跑鞋完美融入运动时尚这型；adidas亦同时发布了一众世界杯球星如美斯、柏迪等早前于世界杯期间亲身穿著 HYPERBOOST EUPHORIA，为此系列预热。 

美斯。图片由公关提供
美斯。图片由公关提供
柏迪。图片由公关提供
柏迪。图片由公关提供

HYPEROOST 两大骨干演绎「RUN HYPER,LIVE HYPER」生活文化：

图片由公关提供图片由公关提供
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图片由公关提供
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• HYPERBOOST EDGE(RUN HYPER): 专为轻运动爱好者及慢跑新手所设计。延续运动效能,旨在释放阻力，提供源源不绝的能量回馈与流畅步伐， 是专注于活力舒的运动机能鞋款。

• HYPERBOOST EUPHORIA(LIVE HYPER): 专为追求个人风格的时尚达人所打造。
打破运动与日常的界线，让舒适与能量化为穿搭灵感，适合日常混搭出独特的运动时尚风，展现不受拘束的多元生活态度。

图片由公关提供
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HYPERBOOST EUPHORIA 是以 HYPERBOOST EDGE 专业跑鞋为蓝本重塑的休闲鞋款。EDGE 专为专业跑步性能而生，而 EUPHORIA 则承袭了相同的缓震效能与能量回弹，并从时尚美学的角度进行改造，将焦点从跑道转向日常穿搭。

HYPERBOOST EUPHORIA采用半透明MONO MESH鞋面，鞋头配搭反光材质及弹性鞋舌。外底采用抓地橡胶，中底全掌采用HYPERBOOST 缓震科技，提供令人信赖的稳定性，配备时尚外型之余亦兼具功能性，将慢跑注入生活。

 

 

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