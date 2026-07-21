英超｜曼联斟法国国脚干尼 盼成中场第3签惟嫌贵

曼联正积极寻找新中场，据报已与罗马的法国国脚干尼代表进行初步协商。这位25岁中场在刚过去的世界杯上阵5次，据悉他非常渴望转战英超；不过，有指曼联未必愿意满足其高昂的要价，令双方目前仍未就转会条件达成协议。

作为法国国家队的重要一员，干尼以跑动能力强及踢法硬朗见称，同时具备出色的抢截与引球推进技术，刚过去的球季在罗马表现相当抢眼。正因如此，曼联要抢人亦面临不少竞争，据《每日邮报》报道，马德里体育会及阿仙奴早前亦曾与这位法国中场的代表接触。事实上，曼联今夏已在中场线大举扩军，先后以4,800万镑从车路士签入安祖山度士，并以3,500万镑从阿士东维拉罗致泰利文斯。红魔虽然仍想引入第三名中场，但考虑到预算，转会费及球员的薪酬要求将成为最终决定的关键因素。

曼联急需增兵，很大程度与近期的突发状况有关。球队原本在世杯前已与阿特兰大达成协议，准备签入巴西国脚艾达臣，但因对其体测结果存疑而煞停交易，该名中场最终亦与阿特兰大续约。加上乌拉圭国脚乌加迪在世杯期间膝部韧带重伤，接受手术后将要面临漫长的康复期，令领队卡域克在排阵上大受打击，急需在中场寻找替补人选。