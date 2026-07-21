转会热话｜世界杯绝杀英雄引爆世纪转会？ 皇家马德里拟挖角26岁西班牙功臣费兰托利斯

刚于2026年美加墨世界杯决赛为西班牙一箭定江山、击败阿根廷捧起大力神杯的「狂牛英雄」费兰托利斯（Ferran Torres），近日成为转会市场上的焦点人物。据法国权威媒体《队报》披露，西甲豪门皇家马德里正密切留意这位宿敌巴塞隆拿前锋的动向，并有意在今夏上演「世纪挖角」，将这名26岁的西班牙国脚收归旗下。

世界杯决赛奠胜 费兰托利斯身价飙升

费兰托利斯在刚刚结束的世界杯中表现出色，尤其在西班牙对阵阿根廷的决赛中，他在加时下半场攻入全场唯一入球，助狂牛兵团登上世界之巅。这不仅令他成为国家英雄，更令其身价与关注度于转会市场急剧飙升。

除了皇马之外，据报法甲班霸巴黎圣日耳门亦对他虎视眈眈，尤其是曾于国家队与他合作无间的主帅安历基（Luis Enrique），极渴望能与这名爱将重聚。

合约谈判陷胶著 巴塞或被迫放人

事实上，费兰托利斯与巴塞隆拿的合约将于2027年届满，目前已步入合约的最后1年。虽然巴塞主帅费历克（Hansi Flick）非常欣赏这位锋将对不同战术的适应能力，但球会与球员的续约谈判近月出现停滞，至今仍未开出正式的续约条件。

巴塞隆拿体育总监迪高（Deco）与会长拉朴达（Joan Laporta）原计划在世界杯完结后与费兰托利斯的团队会面。然而，若双方未能达成协议，巴塞为免在明年夏天面临人财两失的局面，或会被迫在今个转会窗将其出售。

加上巴塞现时正积极筹集资金收购马德里体育会前锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez），这亦为费兰托利斯转投皇马的转会增加可能性。

皇马由青年军留意至今

皇家马德里对费兰托利斯的兴趣并非空穴来风。早在其效力华伦西亚青年军时期，皇马已一直留意著他的表现。在2020年费兰托利斯转投曼城前，皇马曾多次尝试将其收归旗下，可惜未能成事。

如今，皇马正寻求在前线增添一名高质素的右翼锋。球会技术部门深信费兰托利斯的全面性能完美融入球队的进攻体系，他不仅能胜任两翼，甚至能出任中锋。

法国翼锋奥利斯仍为首选

尽管皇马对费兰托利斯展现出浓厚兴趣，其实银河舰队的首要目标一直是德甲拜仁慕尼黑的法国翼锋米高奥利斯（Michael Olise）。

然而，皇马为免与拜仁关系闹僵，已表明不会私底下接触球员或给予压力，所以早前已发表官方声明否认与奥利斯有直接接触，并有传皇马只会于奥利斯有意愿离队才会洽购。