经历了一个令人失望的球季，车路士在今夏转会市场继续展现野心，当中包括以破纪录的约1.17亿英镑由阿士东维拉签下进攻中场摩根罗渣士。据报蓝狮正全力推进水晶宫后卫麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）的转会谈判。

根据最新转会消息，车路士与拿确斯代表的谈判已取得实质性进展，这名26岁的法国中坚已与蓝军就个人条款达成口头共识。拿确斯本人极为渴望在今夏转投史丹福桥，并视此为个人职业生涯迈向高峰的理想一步。

报价渐近水晶宫估值

虽然水晶宫在此前的谈判中态度强硬，并多次拒绝了车路士的初期报价，但蓝军目前正逐步提高出价，务求接近水晶宫约5,500万至6,000万英镑的估值。随著双方进入关键的谈判阶段，外界预期这宗交易有望在新赛季开始前正式拍板。

拿确斯上季在英超表现亮眼，更入选法国国家队出战2026美加墨世界杯。他在身体对抗、制空力以及引球出击技术都表现出色，相信能配合车路士新帅沙比阿朗素主打的三后卫防守体系，被视为蓝军防线重建的基石。

早前以破纪录转会费签下罗渣士

在加紧收购拿确斯的同时，车路士在进攻端已率先完成了一笔重磅交易。蓝狮已与阿士东维拉达成协议，以高达1.17亿英镑的破球会纪录转会费，成功签下23岁英格兰进攻中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）。

据报罗渣士已于周一顺利通过球会体测，并签署一份为期6年（附带1年续约选项）的长约。这名英格兰国脚在刚过去的世界杯中表现出色，曾于准决赛对阵阿根廷时送出关键助攻。他的加盟将为车路士提供极具侵略性的中前场推进能力。