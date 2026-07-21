世界杯2026｜ FIFA补贴榜曼城狂擸440万美元冠绝群雄 水晶宫排英超第3最惊喜
更新时间：16:30 2026-07-21 HKT
发布时间：16:30 2026-07-21 HKT
发布时间：16:30 2026-07-21 HKT
美加墨世界杯圆满落幕，国际足协（FIFA）向全球球会发放的「球会利益计划（CBP）」补贴金，据《The Athletic》最新测算，今届FIFA共发放创纪录的 3.55 亿美元（约27.8亿港元）补贴金，曼城获440万美元(约3450万港元)连续三届高踞全球补贴榜首；最令人意外是水晶宫竟然力压曼联、利物浦，总排名第7，只计英超球会更排第三。
曼城六将战至最后周末
今届世界杯扩军至 48 队，FIFA 的补贴总额比上届卡达世界杯疯狂暴增了 70% 。根据规定，球员每在世界杯大本营多留一天，其所属球会每日便可获得约 5,000 美元的补偿 。曼城今次之所以能狂擸 440 万美元蝉联榜首，全赖阵中有多达六名国脚战至赛事的最后一个周末，包括助西班牙夺冠的洛迪（Rodri）；代表英格兰夺季军的马克古希（Marc Guehi）、尼高奥莱利（Nico O'Reilly）、史东斯（John Stones）及查福特（James Trafford），以及代表法国出战季军战的卓基（Rayan Cherki）。
至于排英超第二的阿仙奴要出战5月30日的欧联决赛，被逼推迟5天放人，因而少拿了近 50 万美元的补贴，较曼城少收110万美元补贴排第4，英超球队中排第2。
水晶宫 12 将出征成英超第三
最令人意外的是水晶宫，该队阵中有多达 12 名国脚出战今届世界杯，从而获得270万美元补贴金，力压车路士、曼联及利物浦等传统 Big 6 豪门，在英超球队中仅次曼城、阿仙奴排第三名，成为今届最令人意外的「吸金黑马」 。
2026世界杯获补偿金排名榜(只列前20位)
|排名
|球会(联赛)
|补偿金(美元)
|1
|曼城(英超)
|440万
|2
|巴塞隆拿(西甲)
|390万
|3
|拜仁慕尼黑(德甲)
|340万
|4
|阿仙奴(英超)
|330万
|5
|巴黎圣日耳门(法甲)
|320万
|5
|马德里体育会(西甲)
|320万
|7
|水晶宫(英超)
|270万
|8
|曼联(英超)
|260万
|8
|皇家马德里(西甲)
|260万
|10
|AC米兰(意甲)
|240万
|11
|希拉尔(沙特职)
|230万
|12
|阿士东维拉(英超)
|220万
|12
|新特兰(英超)
|220万
|12
|多蒙特(德甲)
|220万
|12
|利物浦(英超)
|220万
|12
|车路士(英超)
|220万
|17
|热刺(英超)
|220万
|18
|国民体育会(埃及甲)
|200万
|18
|加拉塔沙雷(土超)
|200万
|18
|燕豪芬(荷甲)
|200万
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