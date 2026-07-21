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世界杯2026｜ FIFA补贴榜曼城狂擸440万美元冠绝群雄 水晶宫排英超第3最惊喜

足球世界
更新时间：16:30 2026-07-21 HKT
发布时间：16:30 2026-07-21 HKT

美加墨世界杯圆满落幕，国际足协（FIFA）向全球球会发放的「球会利益计划（CBP）」补贴金，据《The Athletic》最新测算，今届FIFA共发放创纪录的 3.55 亿美元（约27.8亿港元）补贴金，曼城获440万美元(约3450万港元)连续三届高踞全球补贴榜首；最令人意外是水晶宫竟然力压曼联、利物浦，总排名第7，只计英超球会更排第三。

曼城获FIFA 440万美元「球会利益计划（CBP）」补贴金。美联社
曼城获FIFA 440万美元「球会利益计划（CBP）」补贴金。美联社

曼城六将战至最后周末

今届世界杯扩军至 48 队，FIFA 的补贴总额比上届卡达世界杯疯狂暴增了 70% 。根据规定，球员每在世界杯大本营多留一天，其所属球会每日便可获得约 5,000 美元的补偿 。曼城今次之所以能狂擸 440 万美元蝉联榜首，全赖阵中有多达六名国脚战至赛事的最后一个周末，包括助西班牙夺冠的洛迪（Rodri）；代表英格兰夺季军的马克古希（Marc Guehi）、尼高奥莱利（Nico O'Reilly）、史东斯（John Stones）及查福特（James Trafford），以及代表法国出战季军战的卓基（Rayan Cherki）。
至于排英超第二的阿仙奴要出战5月30日的欧联决赛，被逼推迟5天放人，因而少拿了近 50 万美元的补贴，较曼城少收110万美元补贴排第4，英超球队中排第2。

水晶宫获FIFA 270万美元「球会利益计划（CBP）」补贴金。美联社
水晶宫获FIFA 270万美元「球会利益计划（CBP）」补贴金。美联社

水晶宫 12 将出征成英超第三

最令人意外的是水晶宫，该队阵中有多达 12 名国脚出战今届世界杯，从而获得270万美元补贴金，力压车路士、曼联及利物浦等传统 Big 6 豪门，在英超球队中仅次曼城、阿仙奴排第三名，成为今届最令人意外的「吸金黑马」 。

2026世界杯获补偿金排名榜(只列前20位)

排名 球会(联赛) 补偿金(美元)
1 曼城(英超) 440万
2 巴塞隆拿(西甲)     390万
3 拜仁慕尼黑(德甲) 340万
4 阿仙奴(英超)     330万
5 巴黎圣日耳门(法甲) 320万
5 马德里体育会(西甲) 320万
7 水晶宫(英超)     270万
8 曼联(英超) 260万
8 皇家马德里(西甲) 260万
10 AC米兰(意甲) 240万
11 希拉尔(沙特职) 230万
12 阿士东维拉(英超) 220万
12 新特兰(英超) 220万
12 多蒙特(德甲) 220万
12 利物浦(英超) 220万
12 车路士(英超) 220万
17 热刺(英超) 220万
18 国民体育会(埃及甲) 200万
18 加拉塔沙雷(土超) 200万
18 燕豪芬(荷甲) 200万

 

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