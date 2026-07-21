世界杯2026｜云尼斯奥斯秘密整容 全程保密包场「执下巴」

巴西球星云尼斯奥斯（Vinicius Junior）在结束世界杯征途后秘密整容。据巴西传媒披露，这位足坛巨星进行了「形象大升级」，接受了面部微整容疗程。为了确保绝对私隐，诊所更采取了极端严格的「包场」措施。

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

名医专程飞返巴西 全程保密

云尼斯奥斯早前抵达巴西后，接受了下巴轮廓塑形的医美疗程，旨在令面部线条更突出及立体。据巴西媒体报道，这次微整容的幕后安排堪称「顶级规格」。负责操刀的著名皮肤科医生原本身处美国迈阿密，但他特意专程飞返巴西，日程上只为专门服侍这位巨星。为此，诊所当天更暂停对外营业，所有员工均须遵守严格的保密协议，严禁在社交平台泄露任何资讯、照片或影片。

注重形象管理 或为未来商业铺路

报道指，云尼斯奥斯对疗程效果感到非常满意。虽然其公关团队未有作正式回应，但外界猜测，这次「形象更新」不单是出于个人审美，更可能是为未来的商业形象与代言规划铺路。预计他在结束这次短暂的休整与「变身」后，便会返回欧洲，为新球季备战。