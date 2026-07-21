Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜云尼斯奥斯秘密整容 全程保密包场「执下巴」

足球世界
更新时间：13:03 2026-07-21 HKT
发布时间：13:03 2026-07-21 HKT

巴西球星云尼斯奥斯（Vinicius Junior）在结束世界杯征途后秘密整容。据巴西传媒披露，这位足坛巨星进行了「形象大升级」，接受了面部微整容疗程。为了确保绝对私隐，诊所更采取了极端严格的「包场」措施。

名医专程飞返巴西 全程保密

云尼斯奥斯早前抵达巴西后，接受了下巴轮廓塑形的医美疗程，旨在令面部线条更突出及立体。据巴西媒体报道，这次微整容的幕后安排堪称「顶级规格」。负责操刀的著名皮肤科医生原本身处美国迈阿密，但他特意专程飞返巴西，日程上只为专门服侍这位巨星。为此，诊所当天更暂停对外营业，所有员工均须遵守严格的保密协议，严禁在社交平台泄露任何资讯、照片或影片。

注重形象管理 或为未来商业铺路

报道指，云尼斯奥斯对疗程效果感到非常满意。虽然其公关团队未有作正式回应，但外界猜测，这次「形象更新」不单是出于个人审美，更可能是为未来的商业形象与代言规划铺路。预计他在结束这次短暂的休整与「变身」后，便会返回欧洲，为新球季备战。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜公审好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme补差额
星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额
申诉热话
6小时前
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
18小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
3小时前
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
影视圈
3小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
16小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
23小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
16小时前
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
00:56
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
社会
2小时前