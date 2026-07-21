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世界杯2026｜决赛领红成罪魁 安素死撑：「有些东西比赛果更重要」

足球世界
更新时间：12:37 2026-07-21 HKT
发布时间：12:37 2026-07-21 HKT

阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）于世界杯决赛常规时间尾段领红牌被逐，连累球队加时打少个，成阿根廷失落锦标罪人。经历一天的沉淀，安素终于打破沉默，然而他并没有为自己的鲁莽行为致歉，反而大谈爱国情怀，直言代表国家是至高荣誉，宣称「有些东西比结果更重要」。

致命犯规摧毁阿根廷

今届世界杯对安素来说本是功勋彪炳，他先在淘汰赛对阵埃及时顶入奠胜球，随后更在4强对阵英格兰时射入极其关键的扳平世界波。然而在决赛的常规时间末段，他先因抗议判罚吃下第一面黄牌，随后又在一次拚抢中野蛮撞倒西班牙19岁中坚古巴斯（Pau Cubarsi），领第二面黄牌被逐。这面红牌直接摧毁了阿根廷在加时赛的体能与战术布署。

安素：捍卫球衣已问心无愧

在被逐24小时后，安素在Instagram上发表感言，试图淡化自己犯规带来的负面影响：「随著时间过去，你会意识到有些东西远比仅仅一个赛果更为重要。这堂课告诉我们，编织梦想不仅是为了赢波，而是关于为这件球衣倾尽所有，永不言弃。身披国家队球衣是我职业生涯至高无上的荣誉，每次能捍卫它，我都会继续奉献出我的所有。」
虽然安素这番大谈「大局观」的言论在国内获得部分支持，但却引来车路士球迷的强烈反弹，直斥他在场上情绪管理极差，低级犯规完全是不负责任。安素在决赛染红，势必会让他下月返回车路士、在少帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）麾下展开季前集训时，面临极其严苛的考验。

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