世界杯2026·有片｜阿根廷大军返国获数千球迷冒雨迎接 美斯未随队返迈阿密休假

阿根廷在2026世界杯决赛饮恨不敌西班牙，无缘卫冕，但国家队大军周二（21日）返抵国门时，仍获数千名球迷冒著寒风冷雨作英雄式迎接。阿根廷总统更承诺将为球队设立全国假期。不过，队长美斯（Lionel Messi）并未随队回国，据报他已返回迈阿密与家人团聚，争取时间休息，稍后再回乡探望抱恙的父亲。

数千球迷冒雨接机 总统允设全国假期

尽管未能如四年前般捧杯而回，但阿根廷球迷依然对球队的付出充满感激。主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）率领部分职球员返抵布宜诺斯艾利斯，步出专机时获军乐队及红地毯迎接。数千名球迷无惧寒风冷雨，披著国旗、撑著蓝白雨伞在外苦候，只为向国家队送上支持

而未有前往美国现场观看决赛的阿根廷总统，在社交平台X上宣布，将视乎职球员的意愿及决定，挑选一日定为「全国假期」，以庆祝及表彰国家队今届世界杯的征程。

美斯避开镁光灯 返迈阿密享天伦乐

阿根廷足总早前发声明证实，部分国脚在决赛后已直接前往不同目的地休假或向球会报到。据阿根廷传媒报道，美斯没有与其余9名队友齐乘包机回国，主要是为了避开镁光灯及争取休息。经历长达50天的集训与密集赛程，加上长期远离家人，美斯目前已返回迈阿密的家中，与家人团聚。

国际迈阿密将于周四（23日）的美职联主场迎战芝加哥火燄，预料美斯与同样效力该队的迪保罗（Rodrigo De Paul）肯定挂牌免战，未知会否现身观战。此外，报道指美斯计划在未来几天直飞家乡罗沙里奥探望父母，据悉其父亲早前因健康问题，未能亲赴美国观看今届世界杯。