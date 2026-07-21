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世界杯2026｜决赛终场暴乱新片流出！莫连拿暗算拳打洛迪腹部引爆两军群殴

足球世界
更新时间：11:33 2026-07-21 HKT
发布时间：11:33 2026-07-21 HKT

西班牙在世界杯决赛加时 1:0 绝杀阿根廷夺冠，赛后阿根廷球员的暴行却令赛事蒙羞 。周一多段由看台球迷拍摄的最新片段在网上流出，终于揭开了这场大规模冲突的导火线，原来在吹响完场哨的一刻，阿根廷后卫莫连拿（Nahuel Molina）竟恶意偷袭，一拳打向正狂奔庆祝的西班牙队长洛迪（Rodri）的腹部，瞬间点燃两军战火！

点击观看片段

完场即出阴招 洛迪愤而转身对峙

画面显示，当球证吹响完场哨子，西班牙众将陷入狂喜。此时，刚经历败仗的阿根廷右闸莫连拿突然老羞成怒，在毫无征兆下，挥右拳重击跑过的洛迪之腹部。无故中拳的洛迪随即面露痛苦并愤怒地转身，上前与莫连拿对峙，两军球员随即一拥而上。
随后冲突升级，前来劝架的西班牙小将加维（Gavi）和艾历加西亚（Eric Garcia）亦被阿根廷中场柏利迪斯（Leandro Paredes）野蛮推倒打。

名宿名嘴齐声谴责：输波输品如流氓

英格兰传奇神锋舒利亚（Alan Shearer）在 BBC 节目中予以最严厉谴责：「柏利迪斯当时简直疯了，对著别人的脸连挥两、三拳。这在足球场上是零容忍的。我们知道输波很痛，但输波也要有风度！完场后的反应简直是可耻！」名嘴皮尔斯摩根亦痛骂阿根廷是一群「下流、暴力的流氓」。
目前，国际足协（FIFA）已正式对这场决赛后的暴力事件展开深入调查。莫连拿及柏利迪斯等多名涉事阿根廷球员，恐将面临在国际赛事中长期禁赛的重罚。

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