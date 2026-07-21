世界杯2026｜加利尼维利狠批阿根廷决赛表现垃圾 无咗美斯什么都不是！

阿根廷在世界杯决赛经历 120 分钟苦战，最终以 0:1 憾负西班牙屈居亚军。虽然阿根廷众将拼尽全力，但英格兰名宿加利尼维利（Gary Neville）在赛后却将炮火直指阿根廷的战术。他在节目中大放厥词，用极具侮辱性的字眼形容阿根廷的表现如同「一袋垃圾」，更直言阿根廷能进决赛完全是依靠美斯（Lionel Messi）的超凡神力，没有美斯，阿根廷根本什么都不是！

狂踩阿根廷决赛踢法：看起来、闻起来都像垃圾

决赛中，阿根廷采取极其保守且粗野的防守战术，全场被西班牙压制，直到加时下半场才录得唯一一记射门。虽然成功死守至 106 分钟才失守，但其肉搏式的「烂仔波」却让加利尼维利反感；他利在节目中刻薄评价：「阿根廷这场踢得太糟糕，表现就像一袋垃圾！如果一个东西看起来像垃圾，闻起来也像垃圾，那它就是垃圾。我们在决赛看到的是一场极其拙劣的表演，而且他们已不是第一次踢得这么差。」

美斯独力难撑 宿敌胡礼亦表同情

加利尼维利直言，39 岁的美斯在今届赛事中轰入 8 球，全凭一己之力将阿根廷抬进决赛：「他们拥有凝聚力和近乎疯狂的竞争心，但最重要是前场拥有美斯。如果没有美斯，这支队伍恐怕连杀入决赛都显得极其挣扎。」阿仙奴名宿胡礼则显得相对同情美斯的眼泪：「我很高兴阿根廷没有夺冠，但看到美斯哭成那样，我心里也有些难过。」

美斯感言：伤口需要时间愈合

面对批评与失落，美斯在周一打破沉默，在 IG 上向全国球迷致谢，并祝贺西班牙夺冠：「这份痛苦无比巨大，伤口需要时间来愈合。但我也会记住那些我们倾尽所有去逆转的战役。虽然现在很难去释怀，但我们已经连续打入了两届世界杯决赛，感谢大家的支持。」