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世界杯2026｜西班牙大军回国 近200万人参与胜利巡游

足球世界
更新时间：07:08 2026-07-21 HKT
发布时间：07:08 2026-07-21 HKT

西班牙夺得世界杯后，已经返国并在马德里举行胜利巡游，有近200万人参与。

西班牙大军于当地时间下午2时30分抵达马德里，队长洛迪走下飞机时高举世界杯冠军奖杯，并在颈上挂着金牌。全队合照留念后前往入境大厅，有数百名兴奋的球迷早已聚集于此，许多人身穿西班牙球衣、挥舞著红黄相间的西班牙国旗。

回国第一站拜会西班牙国王

大军抵达后第一站是前往皇宫，拜会西班牙国王费利佩六世及其他王室成员。费利佩六世表示：「这是史诗般的胜利。对我们一家四口而言，能够亲眼见证你们杀入决赛，并与你们一同庆祝高举奖杯的那一刻，是无上的荣幸与喜悦。我代表全体西班牙人民，向你们献上最诚挚的感谢。」之后大军前往与西班牙首相桑切斯会面。

随后，大军坐着开蓬巴士举行胜利游行，车身印有「Kings of the World」，并绘有两颗星星，代表西班牙史上的两个世界杯冠军。尽管傍晚气温高达摄氏34度，仍有大批球迷涌上街头，只为亲眼见证这历史性的一刻。马德里中央政府代表表示，沿途共有约180万人参与这场庆祝活动。西班牙球员大多穿上印有「We are champions」字样的T恤，与球迷同欢。

西班牙邮政将发行纪念邮票

另外西班牙邮政宣布将发行纪念邮票，以纪念「西班牙体育史上最伟大的成就之一」。这枚红色邮票将印有「CAMPEONES（冠军）」字样，并绘有两颗星，象征西班牙两度赢得世界杯冠军。

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