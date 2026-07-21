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意大利足总斟哥迪奥拿接帅位 马甸尼亲赴西班牙游说

足球世界
更新时间：06:08 2026-07-21 HKT
发布时间：06:08 2026-07-21 HKT

根据《天空体育》报道，意大利足总希望游说哥迪奥拿，出任国家队主帅。新任技术总监马甸尼和与顾问李安纳度前往西班牙，与这名前曼城主帅会谈。

哥迪奥拿刚结束与曼城10年的合作。法新社
哥迪奥拿刚结束与曼城10年的合作。法新社
马甸尼亲赴西班牙游说哥迪奥拿。法新社
马甸尼亲赴西班牙游说哥迪奥拿。法新社
哥迪奥拿在曼城度过10年。法新社
哥迪奥拿在曼城度过10年。法新社

3天会谈说明发展计划

哥迪奥拿接下意大利主帅这份工的意愿仍有待观察，但意大利足总正积极采取具体行动，希望聘请他担任国家队主帅。据报马甸尼和李安纳度与哥迪奥拿进行了3天的会谈，向哥帅说明意大利国家队的发展计划。

候选人还包括文仙尼、派路

意大利足总在连续第3次无缘世界杯决赛周后，展开大规模改革，并聘请马甸尼与李奥纳度加入管理团队。他们的任务是寻找前主帅加度素的继任人；加度素在未能带领意大利在世界杯欧洲区附加赛出线后离任。除了哥迪奥拿，意大利足总还有考虑文仙尼和派路接手。

哥迪奥拿结束与曼城长达10年的合作后，恢复自由身。他执教曼城期间共赢得20座冠军，胜率为70.8%。

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