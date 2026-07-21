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世界杯2026｜美斯打破沉默谈失利 「伤口需要很长时间才可愈合」

足球世界
更新时间：05:30 2026-07-21 HKT
发布时间：05:30 2026-07-21 HKT

美斯在世界杯决赛落败后，打破沉默。他在Instagram发文表示：「这道伤口需要很长时间才可以愈合。」

祝贺西班牙夺冠

阿根廷日前在世界杯决赛，战至加时以0：1不敌西班牙饮恨。39岁的美斯很可能已经完成最后一场世界杯赛场，他在赛后忍不住洒泪。经过一日沉淀后，美斯在Instagram发文，写出自己对于这场失利的感想，同时展现风度，祝贺西班牙夺冠。

他的帖文内容如下：

这道伤口很深，还需要很长的时间才可以愈合。但我也会牢牢记住所有美好的回忆……那些我们倾尽一切、成功逆转比赛的时刻，将永远留存在我们的记忆中；还有整个国家的支持，与这支球队的努力和付出结合在一起，让我们再次跻身世界最顶尖的行列。

此时此刻，我们或许还无法真正体会自己所取得的成就，但这支球队已经连续两届闯进世界杯决赛。

衷心感谢大家送上的每一句祝福与每一则讯息。这一次，我们再次让整个国家团结在一起，共同分享身为阿根廷人的无比骄傲。

我也要恭喜西班牙赢得本届世界杯冠军。

六战世杯入21球

六战世杯的美斯，曾经3度杀入决赛，取得一冠两亚的成绩，去届他领军于决赛击败法国封王。他在今届率先超越德国名宿高路斯的史上入球王纪录，但最后被麦巴比以1球反压，美斯合共攻入21球。

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