世界杯2026｜阿根廷输波后动粗 FIFA确认展开调查

阿根廷在日前世界杯决赛不敌西班牙后，有球员与对方职球员争执。国际足协（FIFA）确认将就事件展开调查。

阿根廷日前与西班牙斗到加时，以0：1落败饮恨。西班牙球员在球证响笛后，冲入球场庆祝，但阿根廷中场柏利迪斯表现失控，先叉西班牙守将艾历加西亚颈，并将加维拉倒在地上，并施以拳脚攻击。莫连拿则一拳打落冲入场庆祝的洛迪身上。

莫连拿一拳打中洛迪后，后者上前理论。路透社

柏利迪斯表现失控。美联社

阿根廷职球员有可能被秋后算帐。路透社

柏利迪斯、莫连拿等涉事

FIFA 最初表示，柏利迪斯被当值主球证云锡（Slavko Vincic）出示红牌。然而，不久后柏利迪斯的红牌已从官方纪录中移除，FIFA官方亦向《BBC》证实，目前没有任何证据显示，当时柏利迪斯有被任何纪律处分。除了柏利迪斯，莫连拿、泰亚高艾美达和一名助教亦都涉事。

FIFA 纪律委员会已经任何纪律与道德检察官，评估在决赛赛后发生的事件。根据《BBC》的报道指，任何涉及这场冲突的球员或教练都可能面临停赛，阿根廷足总也可能被罚款。至于有份冲入场劝架的阿根廷主帅史卡朗尼，在赛后记者会曾表示：「我们在胜利时要有风度，在失败时也必须有风度。今天，我们正展现出我们知道如何面对失败。」