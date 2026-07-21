英超｜英格兰传奇奇云基瑾不敌癌魔 终年75岁

英格兰传奇奇云基瑾逝世，享年75岁；他曾在今年1月，宣布自己被诊断出患有癌症。各界发声明悼念基瑾，而英格兰足总宣布将于9月，在温布莱球场对西班牙的欧洲国家联赛赛事前，向基瑾致敬。

妻子及两名女儿陪伴在侧

基瑾家属发表声明表示：「我们怀着无比沉痛的心情宣布，奇云基瑾于75岁离世。这名前英格兰球员及领队一直与癌症搏斗，在人生最后时刻，由妻子及两名女儿陪伴在侧。」基瑾家人又表示目前是极其艰难的时刻，希望外界给予空间和尊重私隐。

奇瑾是英格兰传奇球星。路透社

基瑾效力汉堡期间两夺金球奖。路透社

基瑾是英格兰史上最出色的球员之一。美联社

基瑾曾执教英格兰代表队。路透社

曾两夺金球奖

基瑾是英格兰史上最出色的球员之一，效力利物浦期间三夺顶级联赛冠军，并于效力德甲汉堡期间，在1978及1979年连续两年赢得金球奖。之后他回到英格兰球坛，先后效力修咸顿和纽卡素。退役七年后，他于1992年2月首次执教，接掌深陷护级危机的纽卡素，最终成功护级，并于首个完整球季率队升上英超。

他又曾于1999年2月至2000年10月，执教英格兰代表队。之后基瑾再回到球会执教，于2002年带领曼城夺得英甲冠军，并升上英超；2005年3月离任后，他一度宣布退休。2008年，他重返纽卡素执教，但因与班主艾殊利（Mike Ashley）关系紧张，仅8个月后便离队。

基瑾在球员和教练年代都曾效力纽卡素。美联社

旧东家之一的纽卡素发表声明表示：「我们深感悲痛。他是球会历史上最具代表性、最具影响力、亦最受爱戴的人物之一。奇云不仅是传奇球员及领队，更是几代纽卡素球迷心中的灵魂人物。作为球员，他为圣占士公园球场带来世界级实力、雄心及信念，改变了外界对纽卡素的看法⋯⋯奇云的影响力无法单靠出场次数或战绩衡量，而是会一直活在他与球会及国家队共同创造的回忆、他所启发的梦想，以及世界各地因他而爱上足球的一代又一代球迷心中。」

舒利亚与基瑾。路透社

各界悼念基瑾

舒利亚：「我的英雄，我的领队，我的朋友。安息吧，老板。」

加历查：「RIP Kevin Keegan。英格兰史上最伟大的球员之一，冠军无数、入球无数，两届金球奖得主，足以证明他是英格兰足球真正的巨人。他亦是塑造今日利物浦的重要人物之一。」

利物浦：「他坚毅不屈的精神及非凡贡献，将永远铭刻于球会历史，他的传奇亦将长存。安息吧，奇云。」

英格兰代表队：「1972年至1982年间，他曾63次代表英格兰上阵并攻入21球，其后于1999年至2000年执教三狮军团。我们向他的家人、朋友及曾效力的球会致以最深切慰问。」

杜曹：「他是我成长时第一位记得的英格兰超级球星⋯⋯9月我们在温布莱迎战西班牙时，一定会向他致以最高敬意。我们将会向这位英格兰足球真正的英雄致敬。」

修咸顿：「他于1980年以金球奖得主身份加盟，为球队及整个足球世界带来无数欢乐。我们向他的家人及朋友致以最深切慰问。」

曼城：「他执教球队期间，为曼城带来全新希望与活力，是改变球会的重要领队。2001/02球季带队升班将永远令人难忘，其后亦重新令曼城成为英超具竞争力的球队。」