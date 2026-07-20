世界杯2026｜麦巴比历史性夺三大赛金靴 然而全年「五大皆空」0冠军落袋

美加墨世界杯完满结束，最终西班牙在加时以1:0击败阿根廷，赛后亦颁宣布各项奖项，法国前锋麦巴比以10球获金靴，成首位2夺世杯金靴的球员，他今年亦分别在西甲和欧联都赢得金靴下，成首位在三个大型赛事中获金靴的球员，但尴尬的是全年没有任何冠军。

麦巴比历史性成三大型赛事中获金靴的球员

今季的麦巴比完美演绎什么叫悲情英雄，今届世界杯带领法国在4强不敌西班牙无缘决赛，在季军战中以4:6不敌英格兰只得殿军，但麦巴比仍在最后再入2球1助攻下，仍以10球入球再夺世杯金靴，成首位2夺世杯金靴的球员，实际上他在西甲和欧联赛场上亦有出色的表现，他分别以25球和15球成为金靴得主，令他历史性成为首位在三个不同的大型赛事中均获金靴的球员。然而麦巴比的表现却未能帮助球队和国家队层面，他所效力的皇家马德里在西班牙和欧洲赛中颗粒无收，连同世界杯今季他创下「五大皆空」的尴尬成绩。

