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世界杯2026｜名嘴摩根痛斥阿根廷：简直是足球之耻！决赛打输动粗变流氓

足球世界
更新时间：15:56 2026-07-20 HKT
发布时间：15:56 2026-07-20 HKT

美加墨世界杯决赛后爆发暴力冲突，卫冕失败的阿根廷中场核心柏利迪斯（Leandro Paredes）在完场哨子响起后彻底失控，公然在场上向西班牙队员动粗，引发两军大型群殴。这项「输波输品」的暴力行为随即引来全球舆论声讨，英国著名节目主持人皮尔斯摩根（Piers Morgan）更在社交平台 X 上火力全开，痛斥这班阿根廷球员是一群「粗暴的流氓」，简直是「足球之耻」！

柏利迪斯疯狂发难 完场后遭球证出示直红

冲突的导火线发生在西班牙加时夺冠后。眼见卫冕梦碎，场上的阿根廷中场柏利迪斯突然情绪失控，他狂奔向正准备庆祝的西班牙后卫艾历加西亚（Eric Garcia），猛力将对方推倒在地。这项挑衅随即引发两军球员及后备席人员蜂拥而上。混乱中，柏利迪斯更将目标指向西班牙中场加维（Gavi），不仅强行将其拉倒在草地上，更在其倒地后施以拳脚攻击！当值主球证云锡（Slavko Vincic）虽然已吹响完场哨，但依然果断地向柏利迪斯直接出示红牌驱逐出场，场面极度混乱。

名嘴摩根火爆开咪 网民齐声高呼「正义彰显」

这幕暴行透过直播画面传送到全球观众面前，激起了全英格兰及中立球迷的极大愤怒。向来言辞辛辣的名嘴摩根随即在 X 上发文，毫不留情地怒轰：「阿根廷人在完场时的行为简直令人作呕，尤其是柏利迪斯。他们根本就是一群下流、暴力的流氓，是足球运动的耻辱。我从未试过看到一队波输波会令我如此开心！」

大批网民纷纷在网上声讨阿根廷：「这种无品球队以后根本不该被允许参赛！」、「西班牙夺冠才是足球的胜利！」阿根廷这次「输波又输品」的决赛谢幕，无疑为他们今届的世界杯之旅留下了最难堪的污点。
 

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