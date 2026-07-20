世界杯2026｜樊振东排心水11人 国乒一哥踩过界讲波 美斯麦巴比夏兰特齐入选

西班牙以1:0力克阿根廷夺得2026世界杯冠军。这场巅峰对决除了吸引全球球迷目光，连国家乒乓球名将樊振东亦跨界化身「讲波佬」，作客转播平台担任评述嘉宾。赛后他不仅以顶尖运动员的视角对两队表现作出评论，更排出了自己心目中的世界杯最佳阵容，当中前线由美斯、基利安麦巴比及艾宁夏兰特等巨星领衔，西班牙更有5人入选。

顶级运动员视角：大赛充满残酷性

同样身经百战的樊振东，对大赛压力自然不陌生。他在回顾决赛时直言，深深感受到足球大赛的残酷：「看似是一直在攻防，但我感觉更像是在拉锯。可能某一脚触球、某一脚射门，就能改变整个比赛的走势。」

他对西班牙的战术执行力赞不绝口，指球队在120分钟内坚持自己的足球哲学，将耐心与寻找机会做到极致。同时，他亦向十人应战的阿根廷致敬：「阿根廷一路走来都在打逆风局，今天安素离场后，10个人还能防守得这么好，甚至有反击扳平的机会。两支球队都非常棒！」

过足领队瘾 前场阵容攻击力爆灯

除了评论决赛，身为资深足球迷的樊振东亦过了一把「领队瘾」，选出他的今届最佳11人。这套阵容可谓极具侵略性，中前场由美斯、祖迪比宁咸及麦巴比支援中锋夏兰特，攻击力「爆灯」；中后场则有决赛分子洛迪卡斯简迪及古古列拿坐镇。

樊振东心水世界杯最佳阵容

门将： 乌尼西蒙（Unai Simon）

后卫： 夏基美（Achraf Hakimi）、拿朴迪（Aymeric Laporte）、基斯甸罗美路（Cristian Romero）、古古列拿（Marc Cucurella）

防中： 艾利洛安达臣（Elliot Anderson）、洛迪卡斯简迪（Rodri）

前卫： 美斯（Lionel Messi）、祖迪比宁咸（Jude Bellingham）、基利安麦巴比（Kylian Mbappe）

中锋： 艾宁夏兰特（Erling Haaland）

最佳入替： 米基尔马连奴（Mikel Merino）