世界杯2026｜洛迪世杯夺冠集齐「超级金满贯」藉自身经历勉励后辈：跌入深渊亦能重起

西班牙中场灵魂兼队长洛迪（Rodri）领狂牛军团赢得世界杯，更获得世界杯金球奖。连同这个世界杯，洛迪集齐世界杯、欧国杯、欧国联、欧联、英超、金球奖等「超级金满贯」于一身。赛后他以自己克服重伤复出的经历，勉励年轻一代要在低谷中勇敢站起来 。

洛迪之前已经为西班牙赢得欧洲国家杯（2024年）、欧洲国家联赛（2023年），球会赛方面效力曼城至今赢尽欧联、欧超杯、英超、足总杯、联赛杯、社区盾、世界冠军球会杯各大锦标。个人荣誉方面他又在2024年获得代表最高荣誉的金球奖，个人锦标系列中只欠世界杯便完美，今次他领军西班牙击败阿根廷夺得世界杯，兼且获得世界杯金球奖，完成「超级金满贯」壮举；奠定了洛迪作为当代乃至足球历史上最伟大防守中场的至尊地位。

走过重伤深渊 洛迪感言勉励年轻人

洛迪在决赛中交出大师级表现、录得101次成功传球及8成对抗成功率，赛后他难掩如释重负的激动情绪，并将这场胜利献给所有曾陷入低谷(重伤)的人：「我们现在像是飘在云端一样，我只想感谢上帝赐予我的一切。这支团队太出色了，这是世界杯历史上最艰难的一届赛事，我们击败了拥有历史最佳球员美斯的阿根廷。我更希望未来的年轻一代能看到，一个曾经触摸过天空的球员，即使跌入深渊，也绝对能够重新站起来。这是一堂关于自我超越的课。」

上帝奖赏勇敢者 西班牙团结如「家人」

谈到西班牙今仗在加时苦战中成功顶住压力、凭借费兰托利斯（Ferran Torres）一箭定江山绝杀对手，洛迪指出「勇气与耐心」是他们的制胜法宝：「这就是这支国家队的秘诀，我们始终会主动压上进攻，最终上帝会奖赏你的勇敢。阿根廷是世界冠军级别的球队，非常难被击垮。但我认为西班牙今天的表现更出色，足球最终给出了最公平的结果。」他更动情地表示，全队上下在一起集训加比赛度过了五十多天，彼此的关系早已超越了队友：「和那些一起分享过如此多欢乐与悲伤的人一起赢得胜利，感觉完全不同，我们就是『家人』。」

