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世界杯2026｜古古列拿兑现承诺将纹主帅头像 迪拉富安迪打趣回应：「我个样见得人唔使纹喺鬼祟位」

足球世界
更新时间：12:22 2026-07-20 HKT
发布时间：12:22 2026-07-20 HKT

西班牙勇夺2026世界杯冠军，阵中后卫古古列拿（Marc Cucurella）赛前立下的「夺冠承诺」成为赛后欢乐焦点。他曾扬言若球队封王，便会将主帅迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的头像纹在身上。如今古古列拿准备「找数」并表示要纹在显眼处，主帅迪拉富安迪亦笑称：「我个样都算见得人，唔使纹喺鬼祟位啦。」

在击败阿根廷夺冠后，古古列拿受访时被问到会否真的完成这个特别的纹身，他兴奋地一口答应，并表示要好好计划一番：「我现在真的要好好想想，该把迪拉富安迪的头像纹在哪里了！我一定会纹在显眼的地方！等回程的飞机上，我会认真思考这件事。」

对于爱将要把自己的容貌「刻」在身上，主帅迪拉富安迪在赛后记者会上笑言，自己这把年纪已经不适合纹身，打趣地补充道：「虽然我的长相不算难看，不用特意纹在隐蔽位置，但这件事确实让我觉得很有趣。我由衷为他们信守承诺感到自豪，言出必行是可贵的品质，为此我十分开心。」

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