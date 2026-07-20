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世界杯2026｜西班牙相隔16年再夺冠 迪拉富安迪：呢队西班牙会载入史册

足球世界
更新时间：11:52 2026-07-20 HKT
发布时间：11:52 2026-07-20 HKT

世界杯决赛西班牙最终在加时，由费伦托利斯一箭定江山以1:0挫争取卫冕的阿根廷，相隔16年再夺冠，主教练迪拉富安迪亦大赞一众子弟兵，更指这支球队注定会载入史册，并表示能够执教他们是自己的毕生荣幸。

迪拉富安迪：这支球队注定会被载入史册

西班牙今届相隔16年再夺冠，更是再次先夺欧国杯后即夺世界杯，只差下届欧国杯便可追上一众名宿再创历史，主教练迪拉富安迪亦毫不吝啬对子弟兵的赞赏，他指：「这群球员天赋卓越，更是一群品格优秀的人，这支球队注定会被载入史册，可以执教他我毕生的荣幸。」

迪拉富安迪提到开场前已经和全队提到除了数据分析外，亦与全队传达他们离创造历史仅一步之遥，球队要更快抵达终点，而提到由青训队到大国脚有没有想过今天的成就时他则表示：「老实讲完全没有想过。」他亦补充指：「如今回望整条路，青训时期的沉淀成就今天，如果没有和这批球员的长久相伴，了解他们的天赋和风格，我们根本走不到今天。这是长达数年的积累，不单单是服务今届世界杯。」
 

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