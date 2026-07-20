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世界杯2026｜迪拉富安迪披露守死美斯秘诀 「用控球将佢拒之门外！」

足球世界
更新时间：11:44 2026-07-20 HKT
发布时间：11:44 2026-07-20 HKT

西班牙击败阿根廷第二度捧走大力神杯，赛后带领球队登顶的主帅迪拉富安迪（Luis de la Fuente）意气风发，不仅豪言西班牙「绝对配得上冠军」，更首度公开披露了今仗最关键的战术秘密，如何成功「守死」阿根廷灵魂美斯（Lionel Messi），将这位 39 岁球王隔离在危险区域之外！

以极致控球反制 迪帅：将美斯隔绝在禁区外

在决赛前夕，如何限制今届表现神勇的美斯，是西班牙的最大难题。然而，西班牙并未采用粗暴的人盯人战术，而是利用最擅长的「传控足球」进行反制。迪拉富安迪自豪表示：「我们在决赛的表现显然更优秀。至于如何应对美斯？我们成功的秘诀，就是利用极致的控球权，将他彻底隔绝在危险区域之外！我们在这方面做得非常完美，全队的战术执行力简直是超凡入圣！」通过长时间控球，逼使美斯不得不频繁坠后接球，远离了最具威胁的禁区。

赢在牺牲与奉献 打造世上「最强团队」

除了战术成功，迪拉富安迪强调，这座大力神杯是全队上下「集体牺牲」的成果，他一直提倡「团队高于个人」：「通过汗水与牺牲换来的胜利永远最美妙。我拥有一班极其出色、世界上最好的球员。我们今天赢在我们是『最优秀的团队』，而不仅仅是一班球星的集结。我为他们感到无比自豪！」西班牙用无懈可击的团队纪律与极致传控粉碎阿根廷卫冕梦，写下狂牛帝国不朽篇章 。

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