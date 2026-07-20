世界杯2026｜朗尼批评美斯输波输品 「阴招」图屈古古列拿领红

阿根廷队长美斯（Lionel Messi）于世界杯决赛期间一次「告密」举动，赛后引爆了英伦球坛的强烈谴责。英格兰传奇前锋朗尼（Wayne Rooney）在电视直播中狠批美斯在危急关头不择手段，企图利用赛会的「掩口新例」陷害西班牙左闸古古列拿（Marc Cucurella）领红牌，怒轰美斯「输波兼输品」！

美斯突指控古古列拿「掩口」

这宗争议插曲发生在常规时间最后关头。当时阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）因粗野拦截领下第二面黄牌被逐。十人应战的阿根廷顿时阵脚大乱，双方球员爆发激烈推撞。混乱中，西班牙左闸古古列拿对美斯说了几句话，随后下意识地用手指遮住嘴部继续讲。此时站在身旁的美斯犹如发现新大陆，情绪极度激动地指向古古列拿，疯狂向主球证挥手，投诉对方「掩口」！

图借「新规」杀敌 朗尼怒斥：绝望下的卑鄙行为

美斯之所以如此激动，全因想利用今届世界杯极具争议的「掩口红牌」新规（防止隐藏种族侮辱言论）。然而，现场画面显示古古列拿当时语气平和，不属于对抗性冲突，故当值球证与 VAR 最终均未有理会美斯的投诉。

美斯这种「借刀杀人」试图让对手染红的行为，随即惹来名宿们的疯狂炮轰，前英军钢门祖赫特直言：「这证明了当西班牙占尽上风时，连美斯也要沦落到用这种手段。」朗尼言辞最为辛辣，他愤怒地表示：「这完全是绝望之下的卑鄙行为！我们知道阿根廷一向喜欢踢这种『烂仔波』。但在如此伟大的决赛舞台上，大家最想看到的是高尚的体育精神，看到美斯做出这种卑劣的告密举动，真的很令人痛心！」