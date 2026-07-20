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世界杯2026｜19岁耶马创双冠纪录 出道三年揽8冠 「我想再赢一次」

足球世界
更新时间：10:50 2026-07-20 HKT
发布时间：10:50 2026-07-20 HKT

世界杯决赛曲终人散，西班牙以1:0击败阿根廷，继2010年后队史第二次夺得世界杯冠军。今仗正选披甲的19岁小将耶马（Lamine Yamal）随队登顶，成为足球史上首位在19岁之龄便同时赢得欧国杯及世界杯的球员。赛后他难掩兴奋地表示：「我们是世界冠军了，但我还想再赢一次。」

跻身最年轻冠军行列 创大赛双冠纪录

从欧洲之巅到世界之巅，耶马在青年球员阶段已达成许多球员职业生涯难以实现的成就。根据数据统计，年仅19岁零6天的耶马是世界杯历史上第5年轻的冠军得主，追平了巴西名宿古天奴（1962年）的纪录，仅次于球王比利（17岁249天）、巴西名宿朗拿度（17岁298天）及意大利名宿柏高美（18岁174天）。

出道三年夺8冠 荣誉榜仅欠欧联

回顾耶马出道三年的职业生涯，至今合共交出56个入球及56次助攻的数据，并已斩获8项重要赛事锦标。除了今届世界杯及早前的欧国杯冠军外，他在球会层面亦跟随巴塞隆拿赢得了3次西甲冠军、1次西班牙国王杯冠军以及2次西超杯冠军。在完成国家队大赛双冠后，这名19岁翼锋的荣誉榜上，目前仅欠缺一项欧联冠军，而他受访时亦明确表达了这个野心：「我还有很多目标要去实现——再赢一次欧国杯，再赢一次世界杯，还有和巴塞一起捧起欧联奖杯。」

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