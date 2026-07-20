世界杯2026｜美斯激动落泪 史卡朗尼：接受落败结果

今届很有可能是美斯在世界杯最后一舞，他带领球队杀入决赛，最终不敌西班牙饮恨，阿根廷无缘卫冕。这名39岁西班牙球王赛后在场上落泪，至于教头史卡朗尼同样情绪激动，在赛后记者会因忍不住泪水提早结束。

西班牙全场占上风，阿根廷在少踢一人下更见吃力，但在加时下半场末段，球队凭死球获得埋门黄金机会，最终仍扳平未果，以0：1落败。球证鸣笛完场一刻，对比有阿根廷球员与对手争执，美斯表现相当安静，十分失落。耶马走到美斯身邉，并与他拥抱。

美斯一直表失落，仍强忍泪水，但在领取亚冠奖牌后，他走到球迷面前；看到球迷热情高唱，他情绪激动落泪。六战世界杯的他，去届为阿根廷赢得锦标，今届很有可能是最后一舞下，决赛饮恨。

至于教头史卡朗尼同样失落，他出席赛后记者会时表示：「我感到很难过，但我知道我们已经拼尽全力。有很多话我想说，但现在真的说不出口。我永远感谢这班球员，他们一路奋战到底。老实说，对手今天踢得更好。我会永远记住他们所做到的一切，也知道能够走到这一步有多困难。」

史帅称麾下落败仍有风度

他又肯定球员的付出，并表示麾下有显示出风度：「我们在胜利时要有风度，在失败时也要有风度。今天我们证明了自己懂得如何面对失败。我们输了，并接受这个结果，但这并不代表我们会忘记至今所做到的一切。我想告诉全国人民，我们已经拼尽全力。」

史帅情绪激动 提早结束记者会

当被问及这是否是美斯最后一场世界杯比赛时，史卡朗尼神情悲伤。他表示自己没有与美斯谈过这件事，并称会回顾阿根廷今届世界杯的表现，之后再与阿根廷足总主席商讨。情绪激动的史卡朗尼说：「这真的非常痛苦，我感到非常抱歉。」随后便离开了现场，提早结束记者会。