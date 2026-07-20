世界杯2026｜西班牙连续38场不败创纪录 托利斯：夺冠命中注定

西班牙加时以1：0击败阿根廷，夺得今届世界杯，球队不败纪录延续到38场，超越意大利造出最长不败走势。为球队射入致胜球的费伦托利斯相信：「西班牙夺冠是命中注定。」

「入球属于4700万名西班牙人民」

托利斯于加时下半场第106分钟，在禁区内第一时间起脚，射破今场表现出色的达米安马天尼斯的十指关，协助西班牙以1：0击败93分钟起10人应战的阿根廷，赢得队史第二座世界杯冠军。这名赢波功臣赛后表示：「这个入球属于4700万名西班牙人民，而不是属于我或在这里的26名球员。我相信今天的命运早已写好，胜利是属于我们的。虽然我们与球迷有距离，但我们努力让他们感觉我们就在身边。」

费伦托利斯一箭定江山。美联社

西班牙击败阿根廷，夺得世界杯。美联社

美斯目睹托利斯射入奠胜球。美联社

第二次连夺欧国杯、世界杯

西班牙对上一次夺冠是2010年；16年零8日前，「狂牛军团」由恩尼斯达于在加时攻入致胜球、以1：0击败荷兰，首夺世界杯创队史。西班牙仍然是史上唯一曾连赢欧洲国家杯及世界杯的国家，而今次更是第二次做到；他们继2024年欧国杯夺冠后，再登世界之巅。他们亦成为史上首支整届世界杯只失1球、最终夺冠的球队。

西班牙主帅迪拉富安迪赛后表示：「我们已经赢得一切，感受非常美妙。这一代球员，我会一再重复，他们是西班牙体育、西班牙年轻人，以及整个西班牙的榜样。只要团结一致，我们就会更强大，这点毋庸置疑。」西班牙将不败纪录延续至38场，打破原本与2018-2021年意大利并列的纪录，成为史上最佳。