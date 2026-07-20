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世界杯2026｜麦巴比两夺金靴奖史上首人 洛迪夺金球奖

足球世界
更新时间：07:08 2026-07-20 HKT
发布时间：07:08 2026-07-20 HKT

世界杯个人奖项颁发，麦巴比顺利获得金靴奖，成为历来首名两夺这个奖项的球员。其余个人奖项由西班牙球员包办，其中洛迪夺得世界杯金球奖。

麦巴比在季军战前英格兰梅开二度，令他以10球排在射手榜首位，两球领先美斯。这名法国球星赛后虽然断言美斯会在周日入球，但这最终没有发生。因此麦巴比顺利取得今届金靴奖，是史上首名两夺金靴奖的球员。

麦巴比今届入10球。美联社
麦巴比今届入10球。美联社
3名西班牙球员获得个人奖项。路透社
3名西班牙球员获得个人奖项。路透社
麦巴比夺得金靴奖。美联社
麦巴比夺得金靴奖。美联社

锁定史上入球王美誉

麦巴比更锁定了史上入球王的美誉。六战世界杯的美斯早前于分组赛，超越德国名宿高路斯的纪录，之后一路在历来入球王中领先。可是，随着麦巴比于季军战梅开二度，他以22球、1球之差反压美斯，成为史上入球王。随着美斯在决赛食白果，加上今届很有可能是他最后一次参战世界杯，27岁的麦巴比锁定史上入球王的美誉，其纪录很有可能继续改写。

古巴斯夺最佳年轻球员奖 西蒙获金手套奖

至于其他个人奖项，均由西班牙球员包办。19岁的古巴斯力压队友耶马，获得最佳年轻球员奖。8战仅失1球的乌尼西蒙获得金手套奖。至于今届金球奖，由洛迪力压赛前大热美斯夺得。

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