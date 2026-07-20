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世界杯2026｜阿根廷全场零攻门中目标 柏利迪斯完场与西班牙球员争执

足球世界
更新时间：06:46 2026-07-20 HKT
发布时间：06:46 2026-07-20 HKT

阿仙奴卫冕世界杯失败，决赛全场处于下风之下，被西班牙于加时下半场攻门破网，最终以0：1落败。阿根廷有球员完场后，冲向正在庆祝的西班牙球员并挥拳打向对方。

史卡朗尼加入劝架。路透社
史卡朗尼加入劝架。路透社
柏利迪斯叉颈势被重罚。美联社
柏利迪斯叉颈势被重罚。美联社
柏利迪斯和队友与西班牙球员冲突。路透社
柏利迪斯和队友与西班牙球员冲突。路透社

全场仅两次射门

阿根廷今场到第117分钟才有第一记攻门，全场录得两次攻门但零中目标，反观西班牙全场20次射门12次中目标，阿根廷若非门将马天尼斯左飞右扑早已失守。最终西班牙凭费伦托利斯于加时下半场一箭定江山，以1：0击败阿根廷，事隔16年夺得世界杯。

柏利迪斯叉颈或被重罚

完场一刻，西班牙球员冲入球场庆祝，期间发生插曲。有阿根廷球员与西班牙球员争执，根据《天空体育》的形容，莫利纳打中洛迪，柏利迪斯则打向两名西班牙后备球员，「柏利迪斯先是一脚踢倒西班牙后卫艾历加西亚，当对方起身理论时，他又用力叉住对方颈部并将其推开。随后，一名西班牙后备球员上前理论时，被另一名阿根廷球员拦住，但柏利迪斯仍冲上前，扯甩对方的训练背心，并两度挥拳，其中至少一拳击中对方面部」。外界预计他可能受到重罚。

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