世界杯2026｜群星演出中场表演 球员半场唞逾27分钟

世界杯首次有中场表演，由麦当娜打头阵，表演嘉宾还包括BTS、Justin Bieber和Shakira等等。今次半场休息历时27分钟19秒。

今届世界杯加入美式足球超级碗般的中场表演（half time show），赛前已预料休息时间会比正常的15分钟长，有忧虑指休息时间较长，或增加球员受伤风险。

麦当娜打头阵

中场表演由麦当娜打头阵，她在车的后座表演出场，前座是巴西名宿「大哨」朗拿度和「细哨」朗拿甸奴。随接出场是韩国天团防弹少年团（BTS）出场献唱《Dynamite》，在一轮劲歌热舞后，由Justin Bieber带着吉他自弹自唱《EVERYTHING HALLELUJAH》，并将最后一句歌词改做「It’s the World Cup HALLELUJAH」作结。

之后是Shakira与Burna Boy献唱《Dai Dai》劲歌热舞，再将气氛推高；此曲开始之时，正好已经休息了15分钟。Shakira的舞台后，Coldplay主唱Chris Martin和百名儿童，以及一众在半场表演演出的嘉宾大合唱，结束这次半场表演。由上半场完场哨声，到下半场开赛哨声，中间历时27分钟19秒。

汤告鲁斯赛前闭幕致词：足球毋须言语

而在赛前，世界杯闭幕礼上演，多名国际巨星登场演出，包括网红IShowSpeed开场，之后有Post Malone演唱其人气歌曲《Wow》。之后有Jennifer Hudson献唱美国国歌，歌手Robbie Williams、Laura Pausini及Nicole Scherzinger亦在现场献唱。其后汤告鲁斯登台为决赛揭开序幕。他向现场观众表示：「我们见证了来自世界每个角落的伟大时刻，也共同分享了无数欢乐瞬间。足球是毋须言语、把人们团结起来的力量。」