世界杯2026｜西班牙、阿根廷争霸 半场0：0

世界杯决赛，由西班牙和阿根廷争夺最后王者宝座，两军半场踢成0：0。阿根廷今场力争卫冕，并希望为最后一届征战的美斯的世杯征途画上完美句号。而西班牙若然取胜，将是事隔16年后再夺冠军

美国总统特朗普和FIFA主席恩芬天奴观战。美联社

耶马有黄金机会，但被阿根廷化解。美联社

美斯与耶马斗法。美联社

西班牙正选阵容不变，至于阿根廷则有3个调动，迪保罗、蒙迪尔和干沙利斯今场担正。开赛两军踢得有耐性，以保持控球为主，西班牙及后加速，于5分钟有首个黄金机会，耶马与奥莫一下撞墙后，耶马的射门被改变方向后，再被阿根廷门将达米安马天尼斯挡到。之后阿根廷有一记反击，美斯在半场稍前位置狂奔接应直线，但西班牙门将乌尼西蒙快一步解围。

西班牙一如所料掌握控球，美斯到上半场饮水暂停前仅得两次触球。西班牙于39分钟再来中路几一短传，最后奥耶沙巴尔的射门被马天尼斯没收。阿根廷守将利辛奴马天尼斯，于44分钟因伤退下火线，由奥达文迪入替。两军半场互交白卷。