世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎

世界杯决赛，西班牙和阿根廷争夺最后王者宝座，两军法定时间踢成0：0。全场处于劣势的阿根廷，在下半场93分钟更有安素费南迪斯两黄一红被逐，最终他们守到加时下半场失守，被西班牙的费伦托利斯破门。

最终西班牙加时以1：0击败阿根廷，事隔16年再夺世界杯冠军。阿根廷则卫冕梦碎，美斯最后一舞留憾。

美国总统特朗普和FIFA主席恩芬天奴观战。美联社

耶马有黄金机会，但被阿根廷化解。美联社

美斯与耶马斗法。美联社

西班牙正选阵容不变，至于阿根廷则有3个调动，迪保罗、蒙迪尔和干沙利斯今场担正。开赛两军踢得有耐性，以保持控球为主，西班牙及后加速，于5分钟有首个黄金机会，耶马与奥莫一下撞墙后，耶马的射门被改变方向后，再被阿根廷门将达米安马天尼斯挡到。之后阿根廷有一记反击，美斯在半场稍前位置狂奔接应直线，但西班牙门将乌尼西蒙快一步解围。

阿根廷上半场零射门

西班牙一如所料掌握控球，美斯到上半场饮水暂停前仅得两次触球。西班牙于39分钟再来中路几一短传，最后奥耶沙巴尔的射门被马天尼斯没收。阿根廷守将利辛奴马天尼斯，于44分钟因伤退下火线，由奥达文迪入替。阿根廷半场零射门，是自1966年有纪录以来第一次。，两军半场互交白卷。

两军球员争执。美联社

马天尼斯应对西班牙攻门。美联社

费伦托利斯的头槌被马天尼斯没收。美联社

半场休息逾27分钟

今次决赛加插中场表演，半场休息逾27分钟后，下半场开始。西班牙下半场继续占优，几次短传后有极佳射门机会，但临起脚一刻阿根廷守将补位够快，快半步解围。64分钟丹尼奥莫有一记远射，皮球在门前弹地，马天尼斯稍有甩手，但皮球最终弹出底线。

安素两黄一红 阿根廷踢少个

西班牙于67分钟有一次黄金机会，耶马在底线前传中，费伦托利斯无人看管下头槌攻门，但角度欠奉被马天尼斯一抱入怀。古巴斯于77分钟远射，被马天尼斯拍走；81分钟拿朴达的头槌再被马天尼斯没收，西班牙给予阿根廷防线的压力愈来愈大。阿根廷在末段有一次罚球，但攻门不果，之后西班牙反击有一记射门。比赛节奏突然加快，安素费南迪斯在93分钟拦截古巴斯，领第二面黄牌，两黄一红被逐，阿根廷踢少个。西班牙在完场前，于禁区顶绝佳位置获得罚球机会，耶马主射被马天尼斯飞身扑出。两军法定时间踢成0：0，球赛进入加时。

安素费南迪斯93分钟两黄一红。路透社

西班加时上半场食诈糊

西班牙于加时上半场6分钟将皮球送入网窝，米连奴的射门被马天尼斯封到，之后尼高威廉斯补射入网。但球证立即吹罚，指有人犯规，但评述员在翻看慢镜重播时，认为没有任何犯规，猜测球证可能是吹罚米连奴踩到奥达文迪，但侵犯并不明显。VAR并没有介入今次判决。米连奴于加时上半场13分钟有一次黄金机会，但他接应左路传中头槌攻门，仅仅斜出。

「狂牛军团」于加时下半场甫开赛，终于攻破阿根廷大门，尼高威廉斯接应传中，赶及在底线前头槌二传回中路，费伦托利斯第一时间射破西班牙大门。托利斯于下半场24分钟单刀射破马天尼斯十指关，但他越位在先，入球无效。阿根廷在完场前有一记黄金机会，美斯开短罚球，几下短传后由施蒙尼右路传中，西班牙守将快一步解围出底线。阿根廷之后有一记右路角球，但施蒙尼在12码点附近无人看管下攻门高出。

美斯今场发挥受限。路透社

托利斯为西班牙打开纪录。路透社

西班牙全场围攻，最终在加时下半场打开纪录。路透社