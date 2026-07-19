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世界杯2026│西班牙队长洛迪「防守美斯要有侵略性」 古古列拿担当重任直言唔怕佢！

足球世界
更新时间：18:07 2026-07-19 HKT
发布时间：18:07 2026-07-19 HKT

今晚美加墨世界杯决赛，西班牙要取得队史第2个世界冠军，就要拑制阿根廷球王兼绝对核心美斯(Lionel Messi)。狂牛队长洛迪卡斯简迪(Rodri)曾与美斯交手，他矢言面对后者一定要防守得有侵略性，向来擅于纠缠并在今届世杯表现出众的古古列拿(Marc Cucurella)，将会对位限制他，此子矢言不会惧怕美斯。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

洛迪指防守美斯一定要有侵略性

阿根廷队长美斯在今届世界杯收录8入球4助攻，是这支卫冕之师的绝对核心。过往在西甲赛场曾与他交手的西班牙队长洛迪，直言防守美斯时一定要有侵略性：「首先，要让他远离禁区。第二当不避免要防守他时，就要更加靠近，表现得更具侵略性，防守他就是这场比赛的关键。」美斯惯常在比赛中靠右，过去几仗他在比赛中后段更移往右路策划攻势，狂牛左闸古古列拿就会与他对位交锋。

古古列拿防守美斯值得期待

早前落实由车路士转投皇家马德里的古古列拿，今届世杯表现出色，更重要是他擅于纠缠，防守时总能贴近看守对象令对手动弹不得，他和美斯的正面交手令人期待。此子表示不怕美斯：「在世杯决赛面对美斯和阿根廷，肯定是每个人的童年梦想，并认为不可实现。美斯到了这个年纪，仍是地球上最出色的球员，可以在一秒间决定比赛。然而我们西班牙队已经准备好，亦不会惧怕任何人。我们对阿根廷及美斯都充满敬意，但球队到此是夺冠，有信心可以完成任务。」

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