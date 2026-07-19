世界杯2026│美斯反压麦巴比夺金靴难度大 决赛梅开二度都唔够

今晚阿根廷对西班牙的世界杯决赛，球迷除了关心冠军谁属，亦会留意球王美斯能够反压法国星将基利安麦巴比，成为赛事金靴奖得主。美斯目前落后麦巴比2球，助攻数字两人相同，其上阵时间将多过后者，梅开二度都不足够过头，至少要收录2球1助攻，或完成帽子戏法方有望后上，难度极大。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

麦巴比累积10球4助攻

麦巴比在季军战梅开二度，加上助攻巴特利巴高拿破网，今届世杯总入球数增至10球，还有4次助攻，根据国际足协的官网统计其出场时间为769分钟。而美斯目前累积8入球4助攻，上阵时间为712分钟，在金靴奖计算准则入球数相同，先计算助攻数目，再一样就计算出场时间以较少者为优胜下，美斯如果入2球，其出场时间不可多于57分钟才能反压麦巴比，但这名39岁老将除了受伤都不会被换出，他就要比梅开二度做得更多。

美斯后上难度极大

美斯今仗基本上要至少入3球，或者梅开二度再加上助攻，才能后上夺得金靴奖。麦巴比料可冧庄连续2届世杯取得金靴奖，有趣的是他今季已赢得西甲和欧联金靴，但效力的皇家马德里未能夺冠，延续有金靴无冠军的走势。