世界杯2026｜迪积史宾斯打出亮眼表现 直指：我一直相信自己可以到今日嘅位置

英格兰在世界杯季军战以6:4击败法国夺得季军，创下60年来最佳的成绩，其中表现最为亮眼必然要提到迪积史宾斯，今战赛后他受访表示一直相信自己有实力，亦很高兴能够在世界杯舞台上表现自己。

迪积史宾斯世界杯打出精彩表现 指对自己一直有信心

效力热刺的迪积史宾斯早年在球队一直难有机会，直至近年才开始逐步坐稳球队主力，但仍未获太多关注，今届史宾斯首次出战世界杯即留下令人印象深刻的表现，他赛后受访表示：「我很高兴自己可以在这次世界杯中展示了自己，我一直都相信自己，希望自己可以保持下去。」提到自己在数年前在热刺难以获得机会，但如今可以在世界杯的舞台中大放异彩，对此史宾斯指：「我一直相信自己有实力，我一直相信在困难的时候不能定义你自己，一直努力训练相信自己可以达到今日的位置，而我现在就是活在祈祷成真的画面中。」

而对于杜曹，史宾斯也指出希望可以继续由他领军：「他是一个伟大的教练，我们一起建立了特别的东西，虽然今次的成绩不是我们最想要，但是一个好的开始，是自1966年后最好的成绩，方向是对的，希望我们下届可以带回一些东西。」而史宾斯的好表现亦有回报，据指国际米兰已对他有浓厚兴趣，想以3000万镑买入这名后卫。

