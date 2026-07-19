世界杯2026│美斯出战决赛前发文 心态轻松「最美好不止冠军，而是走来的过程」

美加墨世界杯决赛今晚(19日)上演，卫冕冠军阿根廷对西班牙。阿根廷队长美斯于终极战前在个人社交媒体发文，心态轻松回顾团队在今届世杯之旅，直言最美好不止冠军，还有一路走来的过程，珍重与队友度过的每一天，无论决赛结果如何都会与国家队一起享受。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

美斯发文回顾今届世杯之旅

阿根廷队长兼攻击皇牌美斯，在决赛前于社交媒体发文，回顾球队在今届世杯之旅：「这些年来，最美好的从来不只是那些冠军，而是一路走来的整个过程，是和队友们度过的每一天，是并肩战斗，在困难时刻重新站起来的每场比赛，我们享受着每一步的成就。」

心态轻松「最美好不止冠军，而是走来的过程」

这名39岁老将没有流露出任何压力，「感谢我的每一位队友、教练组成员，以及所有日复一日辛勤付出，让这支国家队始终像大家庭的人。无论明天(周日)发生甚么，这支球队都已经书写了一段我们永远不会忘记、任何人也无法抹去的历史。」世杯决赛将于香港时间周一凌晨3时开赛。