世界杯2026│佐敦轩达臣季军战无出场但赢波有功劳 赛前讲话激励队友

英格兰在世界杯季军战击败法国取得第3名，中场佐敦轩达臣因手骨骨折无法出场，但仍为这场胜仗贡献重要力量，延续在本届赛事无上阵但参与度高的特点。这名35岁老将在赛前的队内会议上向全队发表讲话，以自身经历阐述季军战的重要性，梳理大家的情绪踢出精彩一仗。

赛前讲话帮队友梳理情绪

出发参加季军战前，英格兰于酒店先举行队内会议，佐敦轩达臣在会上向全队发表讲话。杜曹指这番说话极具份量，帮助所有球员摆正心态，梳理情绪，正面迎战法国，「我不会复述完整讲话，但他帮助所有人客观看待今次的世杯之旅。8年前他亲身经历过世界杯季军战的滋味，发言充满真实情感，他指出大家当下难免有『不甘心于此』的负面情绪，但提点各人这块世杯奖牌无比珍贵。轩达臣说当年错过季军战，为此抱憾至今。他的讲话比我更有感染力，成功稳住全队的心态，为今场季军战定下积极的基调。」

今届仅上阵6分钟但参与度高

8年前的俄罗斯世界杯，英格兰于准决赛加时后不敌克罗地亚，与比利时踢季军战。轩达臣在季军战没有出场，三狮最终输0:2无缘奖牌，如今他同样未能出战，但以经历助球队夺牌补遗憾。事实上这名效力宾福特的35岁老将，今届世杯出场时间少却参与度高，16强淘汰墨西哥时无上阵却领取黄牌，赛后庆祝更跌断手。

将铜牌送予陪练门将史迪尔

此外，他在今场赛后的颁奖仪式上，叫陪练门将史迪尔上台一起影大合照，更将自己的铜牌给予他，肯定他为大军的贡献。