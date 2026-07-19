世界杯2026｜迪甘斯结束14年法国执教生涯 指国家队人才济济具备世界顶级实力

世界杯季军战法国对上英格兰，今战大演入球骚「三狮军团」在半场以4:0领先，法国虽一度追近成3:4，但最终英格兰还是笑到最后以6:4取得季军，赛后完成14年法国源家生涯，他表示一切都会有结束之时，自己也会想念法国队，并指出法国拥有优秀的球员，具备继续屹立世界之巅所需的一切。

迪甘斯告别法国队 称会休息下先

赛后迪甘斯评价今场时指，上半场表现一塌糊涂，中场时亦罕见动怒：「中场休息我我确实动怒，我很少会这样失控，但那一到关乎全队尊严、骨气和竞技品格，下半半我们差点可以完成不可能的翻盘，可惜未能把握，客观而言下半场的表现才匹配到法国真实水平。」

迪甘斯在世界杯前已宣布将在今届后离任，正式结束14年的国家队执教生涯，他在任期间为法国带来世界杯一冠一亚，加上一次欧国联冠军和欧国杯亚军，经历过法国队的高山低谷，他亦总结这14年的国家队生涯：「我和教练组为这支法国队耕耘多年，有些人认为我执教太久，但这段岁月我们见证过无数高光时刻，十几年来始终把法国队稳定在世界顶尖行列，我们未再能站上冠军颁奖台，但队内有大批年轻球员完成首届世界杯历练，未来亦将继续成长，法国队人才储备充足，完全具备持续登顶、拿下各类冠军的可能性。」迪甘斯也衷心祝愿继任者和法国队一切顺利，而提到去向他则透露：「我和法国队的旅程就到这里了，但我还不算太老，我会先和家人休息一段时间先。」暗示未来可能还会执教。

