Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜迪甘斯结束14年法国执教生涯 指国家队人才济济具备世界顶级实力

足球世界
更新时间：11:37 2026-07-19 HKT
发布时间：11:37 2026-07-19 HKT

世界杯季军战法国对上英格兰，今战大演入球骚「三狮军团」在半场以4:0领先，法国虽一度追近成3:4，但最终英格兰还是笑到最后以6:4取得季军，赛后完成14年法国源家生涯，他表示一切都会有结束之时，自己也会想念法国队，并指出法国拥有优秀的球员，具备继续屹立世界之巅所需的一切。

迪甘斯告别法国队 称会休息下先

赛后迪甘斯评价今场时指，上半场表现一塌糊涂，中场时亦罕见动怒：「中场休息我我确实动怒，我很少会这样失控，但那一到关乎全队尊严、骨气和竞技品格，下半半我们差点可以完成不可能的翻盘，可惜未能把握，客观而言下半场的表现才匹配到法国真实水平。」

迪甘斯在世界杯前已宣布将在今届后离任，正式结束14年的国家队执教生涯，他在任期间为法国带来世界杯一冠一亚，加上一次欧国联冠军和欧国杯亚军，经历过法国队的高山低谷，他亦总结这14年的国家队生涯：「我和教练组为这支法国队耕耘多年，有些人认为我执教太久，但这段岁月我们见证过无数高光时刻，十几年来始终把法国队稳定在世界顶尖行列，我们未再能站上冠军颁奖台，但队内有大批年轻球员完成首届世界杯历练，未来亦将继续成长，法国队人才储备充足，完全具备持续登顶、拿下各类冠军的可能性。」迪甘斯也衷心祝愿继任者和法国队一切顺利，而提到去向他则透露：「我和法国队的旅程就到这里了，但我还不算太老，我会先和家人休息一段时间先。」暗示未来可能还会执教。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
4小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
16小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
13小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
20小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
5小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕。黎志伟摄
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
10小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
19小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
19小时前
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
食用安全
18小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT