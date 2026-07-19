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世界杯2026｜迪甘斯时代落幕 施丹9月接掌法国帅印 任期至2030年世界杯

足球世界
更新时间：11:47 2026-07-19 HKT
发布时间：11:47 2026-07-19 HKT

随著法国队今届世界杯之旅结束，主帅迪甘斯（Didier Deschamps）的执教时代亦正式划上句号。据外媒报道，法国名宿施丹（Zinedine Zidane）将成为「高卢雄鸡」的新一任主帅，并于9月1日正式履新，任期直到下一届世界杯结束。

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施丹（右）将会接班迪甘斯（左）成为法国队主帅。AFP
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施丹（左）将会接班迪甘斯（右）成为法国队主帅。AFP
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施丹（中）将会接班迪甘斯成为法国队主帅。AFP
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迪甘斯正式结束14年的国家队执教生涯会先和家人休息一段时间。AFP
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知名转会记者罗马诺指出，法国足总早在去年11月就已经明确了由施丹接任的决定，期间从未有过动摇。目前，施丹已经组建好自己的专属教练团队，相关的合约文件将于本月内正式签署。他将肩负起带领法国队复兴的重任，领军征战接下来的欧国联、2028年欧国杯，以及2030年世界杯。

另外据《队报》披露，尽管法国足总尚未确定正式官宣的具体日期，但按双方交换的文件显示，9月1日已被选定为施丹及其教练团队合约正式生效的日子，意味著他将从这一天起真正接掌法国队的帅印。

施丹上任后将没有太多喘息空间，马上就要迎接9月底至10月初的欧国联赛事。按照赛程，法国队将在短短十多天内应付4场硬仗：9月25日作客土耳其、9月28日作客比利时、10月2日迎战意大利，随后在10月5日再次对阵比利时。这4场高强度的比赛，将成为施丹展示其全新战术理念的首个考验。

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