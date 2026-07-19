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世界杯2026│明奈成英格兰唯一非门将无出场 季军战受伤缺阵惹猜疑 杜曹：他真系背伤﹗

足球世界
更新时间：11:10 2026-07-19 HKT
发布时间：11:10 2026-07-19 HKT

英格兰在世界杯季军战击败法国，继1966年夺冠后，再次取得世杯奖牌。今仗英军教练杜曹安排多位副选正选或后备出场，可是中场明奈无份，球队在赛前公布他因伤倦勤，更未能进入大军名单，成为三狮于门将以外唯一在今届世杯没有上阵的球员。此子伤缺的时间令人猜疑，是否不满教练冷落自己而称伤，杜曹赛后就指他在操练中突然背部剧痛，状态不足以出场。

明奈突然受伤不入大军名单

今场季军战本身竞争意义不大，杜曹如报导所指让一众较少在本届世杯出场的球员正选，包括门将甸恩轩轩达臣、中场伊比尔治伊斯和艾云东尼等。然而由分组赛至准决赛都没有上阵的明奈，不单没有正选，更不入大军名单，英格兰代表队随后在官方社交媒体表示此子受伤倦勤。然而此子一直无伤，加上跌断手无法出场的佐敦轩达臣都在后备名单内，外界猜疑其受伤并不简单，或与他不满上阵时间迁怒杜曹有关，前曼联名将毕特赛前亦呼吁这名红魔后备拒绝披甲。

杜曹指明奈突然背部剧痛

杜曹赛后表示明奈背部受伤：「明奈昨日(周五)上午最后一课训练时，背部突然剧痛，训练中途就难以坚持，他的身体状态在今天不足以出场比赛。」21岁的明奈就成为英军在今届世杯唯一未出场的非门将球员，3号门将查福特亦无上阵，门将甸恩轩达臣、中坚杜利奥查洛巴就赶及尾班车，在今仗首次亮相。

杜曹表示明奈背部剧痛才没有上阵。路透社
杜曹表示明奈背部剧痛才没有上阵。路透社
杜曹表示明奈背部剧痛才没有上阵。路透社
杜曹表示明奈背部剧痛才没有上阵。路透社
杜曹指明奈的身体状况不宜在季军战出场。路透社
杜曹指明奈的身体状况不宜在季军战出场。路透社
杜曹指明奈的身体状况不宜在季军战出场。路透社
杜曹指明奈的身体状况不宜在季军战出场。路透社

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