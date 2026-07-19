世界杯2026｜奥利斯演绎冰火两重天 单届7助攻破比利纪录 却20射0中泪洒更衣室

世界杯季军战上演疯狂入球大战，法国最终以4:6不敌英格兰。法国翼锋奥利斯（Michael Olise）今仗交出两次助攻，以单届7次助攻打破巴西球王比利（Pele）的历史纪录。然而，这名创下里程碑的新星同时亦写下一项尴尬数据——今届赛事合共20次起脚却颗粒无收。面对下半场屡失扳平良机，奥利斯赛后亦难掩自责，在更衣室内流下遗憾的眼泪。

独享单届助攻王美誉 7助攻超越比利

奥利斯在今届赛事表现八面玲珑，今场季军战再度发挥穿针引线的作用，两度为麦巴比（Kylian Mbappe）送上助攻。这让他今届的总助攻数累积至7次，成功超越巴西传奇球王比利在1970年创下的单届6次助攻纪录，独享世界杯单届赛事助攻王的称号。对于首次踏足世界杯舞台的奥利斯而言，这绝对是一项了不起的成就。

20射0入球略显尴尬 下半场屡失破门良机

不过，与其神级助攻数据形成强烈对比的，是他在门前的入球荒。据数据统计，奥利斯在今届世界杯合共尝试了20次射门，却始终未能打开胜利之门，成为今届赛事未有入球的球员中，起脚次数最多的一位，这项数据确实略显尴尬。

事实上，下半场法国队将比分追近至3:4的时候，他本有多次机会扭转败局：61分钟，他把握英格兰后防失误左脚劲射，皮球仅仅擦柱而过；75分钟，队友为他铺桥搭路，但他面对单刀黄金机会却将皮球射斜。来到81分钟，法国策动一次水银泻地般的华丽组织，皮球送到身处十二码点附近的奥利斯脚下，无人看管的他竟再次射偏，错失了扳平的最后希望。

错失良机耿耿于怀 赛后更衣室自责落泪

倘若能把握住其中一次机会，这场季军战的走势或许会完全改写。据法国《队报》报道，这场对阵英格兰的比赛对奥利斯来说别具意义，因此他对自己在下半场错失良机感到耿耿于怀，赛后更无法原谅自己，在更衣室内流下自责的眼泪。尽管未能取得入球，但奥利斯今届以破纪录的助攻数证明了自己的创造力，其世界杯之旅依然瑕不掩瑜。