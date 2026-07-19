世界杯2026│英格兰创60年最佳成绩将帅和解 卡尼赞杜曹提升球队 赖斯：28欧国杯可夺冠﹗

英格兰周六(18日)在美加墨世界杯季军战以6:4击败法国，取得自1966年以来在世杯舞台最佳成绩。而这场大胜亦令英军将帅和解，队长哈利卡尼肯定主教练杜曹的贡献，矢言他入主后英军成为一支更好的球队；中场大将迪格兰赖斯亦相信三狮在杜曹带领下，有力冲击2028欧洲国家杯冠军。

海外世杯历来最佳成绩

今场英格兰于上半场如今无人之境，布卡约沙卡梅开二度，迪格兰赖斯和安斯干沙各入一球，领先4:0返回更衣室。法国换边后如梦初醒，基利安麦巴比梅开二度，并妙传巴特利巴高拿破网，一度追近4:3。英军之后有沙卡射入12码完成帽子戏法，就算高卢雄鸡有奥士文尼迪比利建功再度追近，祖迪比宁咸最终以个人力量射入埋斋，赢6:4取得季军。今次是三狮于1966年夺冠后，近60年于世杯最佳成绩，当年是以主办国身份封王，意味今届是他们参加海外世杯的最佳成绩。

卡尼率先发声支持杜曹

英格兰于准决赛被阿根廷逆转后，主教练杜曹被外界炮轰，同时更传出多位核心球员不满其保守和消极战术。然而球队在今仗赢出精彩一仗，取得60年以来世杯最佳走势后，将帅和解，队长兼射手哈利卡尼率先发声：「我认为自从杜曹来到之后，作为一个团队，我们展现了出色的心态。在他带领后，球队变成一支更好的球队。然而我认为我们还未展现出最高水平，未达到在杜曹麾下最巅峰时刻。今场的赛果，算是以一个较为积极的方式完成今次世杯之旅。」

赖斯有信心在欧国杯封王

中场大将迪格兰赖斯更进一步指，球队在杜曹带领下可冲击28欧国杯冠军：「我百分百有信心可以做到，我不明白为甚么有这个疑问。这个团队完全有能力获胜及夺冠，我相信在未来几年能够做到。这是我们整个团队和教练的感觉。我们会继续努力付出一切。」2年后的欧国杯，由英格兰、爱尔兰、苏格兰和威尔斯一起举办。