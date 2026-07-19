体坛早报｜英格兰挫法国摘季 两军共轰10球 麦巴比成史上入球王

英格兰成为今届世界杯季军。「三狮军团」今晨与法国在季军战合演入球骚，上半场领先4球下，下半场一度被连追3球，最终以6：4击败对手，取得近60年来队史在世界杯最佳成绩。英格兰有沙卡连中三元，法国亦有麦巴比梅开二度，后者压过美斯成为世界杯入球王，但他相信美斯在决赛一定会入球。

今场戴帽的沙卡，在4强战只能坐足全场。他坦言希望可以获得更多上阵机会，又指自己已经完全康复。杜曹则认为英格兰有力与法国等劲旅收窄差距。

沙卡今场入3球。美联社

麦巴比反压美斯，成为世界杯史上入球王。路透社

英格兰在今届世界杯取得季军。路透社

杜曹认为英格兰有力拉近与法国差距。路透社

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