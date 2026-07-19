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世界杯2026｜杜曹盛赞球队创造特别「英格兰有力收窄与法国差距」

足球世界
更新时间：08:27 2026-07-19 HKT
发布时间：08:27 2026-07-19 HKT

英格兰以6：4击败法国，夺得今届世界杯季军。英格兰主帅杜曹赛后接受访问时，表示球队正逐步缩窄与世界劲旅的差距，同时盛赞球员在极度疲劳下仍展现出非凡斗志。

谈季军战「上半场疯狂，下半场混乱」

「三狮军团」今场赢得惊险，上半场连入4球，下半场一度被连追3球，最终以6：4破敌。杜曹谈到今场时表示：「这场比赛就像踢了4场一样。上半场疯狂，下半场又充满混乱，你可以看到，少1天休息分别有多大。过去几星期，我们真的非常疲劳。因此我必须赞扬球员的精神意志，在经历许多困难下，仍然展现出斗志，真的非常出色。」他一度担心球员的体能状态，加上比法国少唞1天，但「从来没有怀疑过他们的意志。这支球队创造了非常特别的东西」。

杜曹认为英格兰有力拉近与法国差距。路透社
杜曹认为英格兰有力拉近与法国差距。路透社
英格兰在今届世界杯取得季军。路透社
英格兰在今届世界杯取得季军。路透社
英格兰和法国球员赛后围圈。路透社
英格兰和法国球员赛后围圈。路透社

从未怀疑沙卡能力

谈到4强选择摩根罗渣士正选，而不是今场连中三元的布卡约沙卡时，杜曹解释：「他（沙卡）做对了所有事情。只是我在4强前有一种感觉，觉得罗渣士有力在那场好好发挥，就只是这样。那场比赛本身消耗极大，我们之后也因为抽筋及比赛节奏，被逼作出很多调动。」杜曹肯定了沙卡的表现：「沙卡再次证明自己是重要一员，我也从来没有任何怀疑。」他更笑言：「老实说，我甚至不知道他今天完成了帽子戏法，我已经完全忘记了谁入球。」

教英格兰带来能量远多于消耗

展望未来，杜曹对于继续执教英格兰充满动力，「这份工作带给我的能量，远比消耗我的更多」。他又认为英格兰已经逐步收窄与世界列强的差距：「我们有能力缩窄差距，他们同样有能力再次把差距拉开。8年前他们是世界冠军，4年前打入决赛，也曾杀入欧洲国家联赛决赛。彼此之间确实仍有一点差距……但今天就是收窄差距的第一步，我们做到了。」

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